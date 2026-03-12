Volkswagen Krise Zulieferer : Volkswagen-Krise: 6.300 Jobs in Österreich hängen an VW
Mehr als 6.000 Arbeitsplätze in Österreich hängen indirekt am Volkswagen-Konzern. Doch beim deutschen Autobauer spitzt sich die Lage zu: Ein drastischer Gewinneinbruch, geopolitische Spannungen und wachsender Wettbewerbsdruck setzen Europas größten Autohersteller zunehmend unter Druck.
Noch sind die unmittelbaren Folgen für die österreichische Zulieferindustrie begrenzt. In der Branche wird die Entwicklung jedoch aufmerksam verfolgt. Denn zahlreiche heimische Automotive-Unternehmen liefern Komponenten für den Konzern – und sind damit in unterschiedlichem Ausmaß von Aufträgen aus Wolfsburg abhängig.
VW-Gewinn bricht um 44 Prozent ein – schwächstes Ergebnis seit der Dieselkrise
Der Volkswagen-Konzern hat für das Geschäftsjahr 2025 einen deutlichen Rückgang seines Gewinns gemeldet. Das Konzernergebnis nach Steuern sank um rund 44 Prozent – von 12,4 Milliarden Euro auf 6,9 Milliarden Euro. Damit verzeichnete der Autobauer das schwächste Ergebnis seit der Dieselkrise im Jahr 2016.
Der Umsatz blieb hingegen nahezu stabil und lag bei rund 322 Milliarden Euro, während der Konzern für das laufende Jahr lediglich ein moderates Wachstum von etwa drei Prozent erwartet.
Finanzchef Arno Antlitz machte mehrere Faktoren für das schwache Ergebnis verantwortlich: geopolitische Spannungen, neue Handelszölle, hohe Investitionen in den Konzernumbau sowie eine verschärfte Wettbewerbssituation auf dem globalen Automarkt. Besonders die Transformation hin zur Elektromobilität und steigende Kosten für neue Technologien belasten die Margen.
Hinzu kommen strukturelle Herausforderungen in wichtigen Absatzmärkten. In China etwa – lange Zeit der wichtigste Wachstumsmarkt für europäische Hersteller – wächst die Konkurrenz durch lokale Elektroautohersteller rapide. Gleichzeitig haben politische Spannungen und Handelsbarrieren, etwa durch US-Zölle, die Kosten für exportierte Fahrzeuge deutlich erhöht.
VW reagiert mit radikalem Sparkurs – bis zu 50.000 Jobs betroffen
Die Reaktion des Konzerns auf den Gewinneinbruch ist eindeutig: Volkswagen verschärft seinen Sparkurs. Bis 2030 sollen bis zu 50.000 Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut werden, deutlich mehr als ursprünglich geplant.
Der Stellenabbau ist Teil eines umfassenden Restrukturierungsprogramms, mit dem der Konzern seine Kostenstruktur verbessern und langfristig wieder profitabler werden will. Das derzeitige operative Ergebnisniveau von rund 4,6 Prozent Marge gilt laut Unternehmensführung als zu niedrig, um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben.
Parallel dazu arbeitet Volkswagen an neuen Produktstrategien. Dazu gehören Investitionen in Elektromobilität, Softwareentwicklung und neue Plattformen. In China plant der Konzern beispielsweise zahlreiche neue elektrifizierte Modelle, um Marktanteile gegenüber lokalen Herstellern zurückzugewinnen.
Trotz der Kostensenkungen will Volkswagen weiterhin massiv investieren. Ziel ist es, die operative Rendite bis zum Ende des Jahrzehnts deutlich zu steigern und damit wieder in die Nähe der Profitabilität großer internationaler Wettbewerber zu kommen.
Noch keine Panik bei Österreichs Zulieferern – aber die Abhängigkeit ist groß
Während der Konzern selbst unter Druck steht, ist die Lage in der österreichischen Zulieferindustrie bislang vergleichsweise stabil. Vertreter des Automobilclusters (AC) von Business Upper Austria, dem größten Netzwerk der Automotive-Branche in Österreich, sehen derzeit noch keinen unmittelbaren Grund zur Sorge.
Rudolf Mark, Sprecher des Clusters, betont gegenüber dem ORF OÖ, dass die Situation zwar aufmerksam beobachtet werde, derzeit jedoch keine akute Gefährdung für Zulieferbetriebe erkennbar sei. Aus seiner Sicht erledige Volkswagen momentan vor allem seine „Hausaufgaben“, um die Profitabilität wieder zu steigern und langfristig neue, wettbewerbsfähige Fahrzeugmodelle zu entwickeln.
Diese Einschätzung spiegelt eine gewisse Gelassenheit wider, die in der Branche derzeit vorherrscht. Viele Zulieferer arbeiten nicht nur für Volkswagen, sondern auch für andere europäische Hersteller und sind dadurch breiter aufgestellt. Gleichzeitig sind langfristige Lieferverträge in der Automobilindustrie üblich, wodurch kurzfristige Marktschwankungen oft abgefedert werden.
135 Unternehmen betroffen: 6.300 Jobs in Österreich hängen an Volkswagen
Trotz dieser relativen Stabilität ist die wirtschaftliche Verflechtung zwischen Volkswagen und der österreichischen Industrie beträchtlich. Laut einer Studie von ASCII, dem Logistikum der FH Oberösterreich und dem Complexity Science Hub liefern 135 österreichische Unternehmen direkt an Werke des Volkswagen-Konzerns.
Insgesamt hängen rund 6.300 Arbeitsplätze in Österreich unmittelbar von VW-Aufträgen ab. Besonders stark betroffen wären Unternehmen in den Automobilclustern Oberösterreich und Steiermark, die eng in die europäischen Lieferketten der Autoindustrie eingebunden sind.
Dabei handelt es sich vor allem um Unternehmen aus den Bereichen:
- Komponentenfertigung
- Maschinenbau
- Elektronik
- Metallverarbeitung
- Automatisierungstechnik
Viele dieser Firmen sind hoch spezialisierte Zulieferer, die einzelne Komponenten oder Produktionsanlagen für Fahrzeugwerke liefern. Die Auswirkungen möglicher Produktionskürzungen bei Volkswagen würden daher nicht alle Zulieferer gleichermaßen treffen.
Elektroautos, China und Software: Warum Europas Autoindustrie unter Druck steht
Die starke Verbindung zu deutschen Herstellern ist kein Zufall. Österreichs Automobilindustrie ist stark exportorientiert. Rund 85 Prozent der Produktion werden exportiert, ein großer Teil davon nach Deutschland.
Deutschland ist damit der wichtigste Absatzmarkt für österreichische Automotive-Unternehmen. Viele Firmen sind Teil der komplexen europäischen Lieferketten, die über Jahrzehnte gewachsen sind.
Diese enge Vernetzung hat Vorteile – etwa stabile Absatzmärkte und langfristige Partnerschaften. Gleichzeitig erhöht sie aber auch die Anfälligkeit gegenüber Krisen bei großen Herstellern.
Trotz Krise: Wo österreichische Zulieferer vom E-Auto-Boom profitieren
Der Gewinneinbruch bei Volkswagen ist nicht nur ein kurzfristiges Problem eines einzelnen Konzerns. Vielmehr steht die gesamte europäische Automobilindustrie vor einem tiefgreifenden Wandel.
Drei Entwicklungen prägen derzeit die Branche:
1. Elektromobilität
Der Übergang vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb verändert die Wertschöpfungsketten. Elektroautos benötigen weniger mechanische Komponenten, dafür aber mehr Software, Elektronik und Batterietechnologie.
2. Neue Wettbewerber
Vor allem chinesische Hersteller drängen mit günstigen Elektrofahrzeugen auf den Weltmarkt. In China verlieren europäische Hersteller zunehmend Marktanteile.
3. Digitalisierung und Software
Software wird zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor. Funktionen wie autonomes Fahren, digitale Dienste und vernetzte Fahrzeuge verändern die Anforderungen an Hersteller und Zulieferer.
Für viele klassische Zulieferbetriebe bedeutet diese Transformation eine grundlegende strategische Herausforderung.
Chancen für Österreich: Zulieferer profitieren vom Wandel zur E-Mobilität
Trotz der Unsicherheiten sehen Experten auch Chancen für österreichische Unternehmen. Gerade im Bereich hochspezialisierter Komponenten, Produktionsanlagen und Automatisierungstechnologien verfügen viele heimische Firmen über eine starke Position.
Österreichische Zulieferer sind häufig technologisch führend in Bereichen wie:
- Leichtbau und Metallverarbeitung
- Fertigungstechnologie
- industrielle Automatisierung
- Spezialmaschinen für Fahrzeugproduktion
Gerade in der Umstellung auf Elektromobilität werden neue Produktionsanlagen und Technologien benötigt – ein Feld, auf dem viele österreichische Unternehmen international gefragt sind.
Noch keine Krise für Österreichs Zulieferer – aber Risiken bleiben
Kurzfristig scheint der Gewinneinbruch bei Volkswagen also keine unmittelbare Krise für die österreichische Zulieferindustrie auszulösen. Die meisten Unternehmen berichten derzeit noch von stabilen Auftragslagen.
Langfristig bleibt die Situation jedoch komplex. Sollte Volkswagen seine Produktion in Europa stärker reduzieren oder Werke schließen, könnten sich die Auswirkungen auch auf Zulieferbetriebe in Österreich ausweiten.
Zugleich entscheidet sich in den kommenden Jahren, welche Rolle europäische Hersteller im globalen Wettbewerb der Elektromobilität spielen werden. Der Erfolg dieser Transformation wird auch darüber bestimmen, wie stabil die Lieferketten innerhalb Europas bleiben.
VW-Krise als Warnsignal für Europas Autoindustrie
Der massive Gewinneinbruch bei Volkswagen ist ein Warnsignal für die gesamte europäische Automobilindustrie. Während der Konzern mit Sparprogrammen und Restrukturierungen reagiert, beobachten Zulieferer und Industrievertreter die Entwicklung genau.
Für Österreich ist die Verbindung zu Volkswagen wirtschaftlich bedeutend: Mehr als 130 Unternehmen liefern direkt an den deutschen Autobauer, und rund 6.300 Arbeitsplätze hängen von diesen Geschäftsbeziehungen ab.
Noch ist die Lage für Österreichs Zulieferindustrie stabil. Doch der Gewinneinbruch bei Volkswagen zeigt, wie abhängig große Teile der europäischen Autoindustrie von wenigen Konzernen geblieben sind. Sollte Volkswagen seine Produktion in Europa stärker zurückfahren, könnten die Auswirkungen auch österreichische Betriebe treffen. Für rund 6.300 Arbeitsplätze in Österreich bleibt die Entwicklung bei VW daher ein entscheidender Faktor.