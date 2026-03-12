Mehr als 6.000 Arbeitsplätze in Österreich hängen indirekt am Volkswagen-Konzern. Doch beim deutschen Autobauer spitzt sich die Lage zu: Ein drastischer Gewinneinbruch, geopolitische Spannungen und wachsender Wettbewerbsdruck setzen Europas größten Autohersteller zunehmend unter Druck.

Noch sind die unmittelbaren Folgen für die österreichische Zulieferindustrie begrenzt. In der Branche wird die Entwicklung jedoch aufmerksam verfolgt. Denn zahlreiche heimische Automotive-Unternehmen liefern Komponenten für den Konzern – und sind damit in unterschiedlichem Ausmaß von Aufträgen aus Wolfsburg abhängig.