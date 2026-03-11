Ende Februar, Nürnberg. In den Messehallen läuft die Enforce Tac – eine der wichtigsten Fachmessen Europas für Verteidigungstechnik. Normalerweise trifft sich hier die Rüstungs- und Sicherheitsbranche: Unternehmen, die Ausrüstung für Militär, Polizei und Spezialkräfte entwickeln. Zu den regelmäßigen Ausstellern gehören Firmen wie Rheinmetall, Hensoldt, Heckler & Koch oder Diehl Defence. Gezeigt werden Drohnen, Sensoren, Waffen, Schutzsysteme – und taktische Fahrzeuge.

>>> 60-Milliarden-Sparplan bei VW: Warum 2026 für Emden, Zwickau und Wolfsburg zum Schicksalsjahr wird

Umso überraschender war ein Stand in diesem Jahr. Dort standen zwei Fahrzeuge, die auf den ersten Blick wie bekannte Modelle aussehen: ein Pickup und ein Transporter. Doch sie sind militärisch angepasst – mit Tarnbeleuchtung, Missionsmodulen und Spezialelektronik. Ihre Namen: MV.1 und MV.2.