Beliebteste Autos Österreich 2025 : Meistverkaufte Autos 2025 Österreich: Diese Modelle fuhren 2025 die Charts an
Der heimische Automarkt hat 2025 einen kräftigen Aufschwung erlebt: Mit 284.978 neu zugelassenen Pkw verzeichnete Österreich ein Plus von 12,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr – der höchste Wert seit 2019. Auch am Gesamt-Kfz-Markt war ein Zuwachs zu spüren, mit 381.850 Fahrzeugen insgesamt. Besonders dynamisch entwickelten sich alternative Antriebe: Über 60 Prozent aller Neuwagen waren mit Elektro- oder Hybridtechnologie ausgestattet, jedes fünfte Auto fuhr rein batterieelektrisch. Während der Firmenanteil weiterhin dominiert, holten auch Privatkäufer beim E-Auto deutlich auf. Die Zulassungszahlen zeigen zudem: SUVs bleiben beliebt, vor allem in der kompakten Klasse. Insgesamt spiegeln die Daten einen Markt wider, der sich zunehmend wandelt – technologisch, aber auch strukturell. Welche Modelle 2025 die österreichischen Zulassungsstatistiken anführten, zeigt unser Ranking der zehn beliebtesten Fahrzeuge des Jahres.
Rekordjahr für E-Autos: Alternative Antriebe überholen Verbrenner erstmals deutlich
2025 markierte einen deutlichen Strukturwandel beim Antriebsmix: 60,5 % aller neu zugelassenen Pkw hatten einen alternativen Antrieb – also Elektro, Benzin‑Hybrid oder Diesel‑Hybrid. Damit überstieg der Anteil von Fahrzeugen mit elektrifizierten Antrieben erstmals die konventionellen Benzin‑ und Dieselmodelle deutlich. Besonders stark wuchs die Nachfrage nach Benzin‑Hybridfahrzeugen, die mit 97.143 Neuzulassungen einen Anteil von 34,1 % aller Pkw‑Zulassungen erreichten. Reine Elektroautos folgten mit 60.651 Einheiten und 21,3 % Marktanteil, während Diesel‑Hybride einen Anteil von 5,2 % ausmachten.
Die starken Zuwächse bei alternativ angetriebenen Fahrzeugen zeigten sich über das gesamte Jahr: Von Jänner bis November 2025 entfielen rund 157.867 Neuzulassungen auf Pkw mit alternativen Antrieben, was 60,1 % aller Neuzulassungen in diesem Zeitraum entsprach. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl dieser Neuzulassungen um mehr als 38 %.
Im Gegensatz dazu verloren konventionell angetriebene Pkw im Jahr 2025 deutlich an Marktanteil: nur noch 39,9 % aller neuen Pkw hatten einen klassischen Benzin‑ oder Dieselantrieb, und ihre absoluten Zahlen gingen gegenüber dem Vorjahr zurück. Besonders die Neuzulassungen von Dieselautos sanken deutlich, während Benziner ebenfalls rückläufig waren.
Der einstige Marktführer Tesla musste 2025 zwar einen Rückgang hinnehmen, dennoch behauptete das Model Y seine Position als meistverkauftes E-Auto Österreichs. Auf Markenebene wurde der US-Hersteller jedoch vom deutschen Konkurrenten BMW überholt, der sich 2025 an die Spitze der E-Auto-Markenwertung setzte. Im gesamteuropäischen Vergleich liegt Österreich mit einem Elektroauto-Anteil von 21,3 Prozent an den Pkw-Neuzulassungen leicht über dem EU-Durchschnitt.
Neuzulassungen 2025 nach Modellen
Die Neuzulassungsstatistik 2025 zeigt ein klares Bild der beliebtesten Modelle auf Österreichs Straßen. An der Spitze steht der Skoda Octavia mit 7.892 Neuzulassungen, der damit seine Position als Dauerbrenner im heimischen Markt erneut bestätigt. Auf Platz zwei folgt der VW Golf mit 6.744 Einheiten, ein Klassiker der Kompaktklasse. Überraschend stark zeigt sich der BMW X1 auf Rang drei (5.218 Fahrzeuge), was den anhaltenden SUV-Trend unterstreicht.
Der Seat Ibiza belegt mit 5.137 Zulassungen den vierten Platz – ein Achtungserfolg für das spanische Kleinwagenmodell. Der Toyota Yaris (4.521) und der VW Tiguan (4.492) folgen dicht dahinter. Bemerkenswert ist der siebte Platz für das Tesla Model Y mit 4.342 Neuzulassungen. Damit bleibt das Modell das meistverkaufte Elektroauto in Österreich – trotz erheblicher Absatzverluste der Marke, die unter anderem auf das kontroverse Auftreten von Tesla-Chef Elon Musk und eine damit verbundene Verunsicherung unter Konsument:innen zurückgeführt werden. Mit dem Skoda Karoq, Skoda Fabia und dem Dacia Sandero auf den Rängen acht bis zehn zeigt sich zudem die starke Präsenz von Skoda – und Dacias Beliebtheit bei preisbewussten Privatkunden.
|Rang
|Modell
|Zulassungen
|1
|Skoda Octavia
|7892
|2
|VW Golf
|6744
|3
|BMW X1
|5218
|4
|Seat Ibiza
|5137
|5
|Toyota Yaris
|4521
|6
|VW Tiguan
|4492
|7
|Tesla Model Y
|4342
|8
|Skoda Karoq
|4332
|9
|Skoda Fabia
|4266
|10
|Dacia Sandero
|4220
Skoda Octavia holt sich 2025 die Krone zurück
Der Skoda Octavia hat sich 2025 erneut an die Spitze der heimischen Zulassungsstatistik zurückgekämpft. Nachdem er im Vorjahr noch dem VW Golf den ersten Platz überlassen musste, setzte sich der bewährte Kompaktkombi mit 7.892 Neuzulassungen wieder an die Spitze der meistverkauften Modelle in Österreich. Auch international bleibt der Octavia das Aushängeschild der tschechischen VW-Tochter: Von den weltweit 1.043.900 verkauften Skoda-Fahrzeugen im Jahr 2025 entfielen 190.300 Einheiten auf dieses Modell. Damit ist er nicht nur in Österreich, sondern auch global ein zentraler Erfolgsfaktor für die Marke.
Neuzulassungen 2025 nach Marken
Auch im Markenvergleich spiegelt sich der Aufschwung des Jahres 2025 wider: Volkswagen sicherte sich mit einem Marktanteil von rund 14,2 Prozent erneut Platz 1 unter den Pkw‑Marken, gefolgt von Skoda (10,6 %) und BMW (6,7 %). Diese drei Hersteller dominieren den österreichischen Neuwagenmarkt und liegen deutlich vor Wettbewerbern wie Audi, Dacia oder Mercedes. Insgesamt zeigt sich, dass europäische Marken weiterhin bei heimischen Käufer:innen besonders gefragt sind.
|Rang
|Marke
|Zulassungen
|1
|VW
|40.581
|2
|Skoda
|30.087
|3
|BMW
|19.216
|4
|Audi
|16.565
|5
|Dacia
|13.231
|6
|Mercedes
|13.228
|7
|Hyundai
|12.923
|8
|Seat
|12.768
|9
|Toyota
|11.323
|10
|Cupra
|11.218
|Gesamt
|284.978