2025 markierte einen deutlichen Strukturwandel beim Antriebsmix: 60,5 % aller neu zugelassenen Pkw hatten einen alternativen Antrieb – also Elektro, Benzin‑Hybrid oder Diesel‑Hybrid. Damit überstieg der Anteil von Fahrzeugen mit elektrifizierten Antrieben erstmals die konventionellen Benzin‑ und Dieselmodelle deutlich. Besonders stark wuchs die Nachfrage nach Benzin‑Hybridfahrzeugen, die mit 97.143 Neuzulassungen einen Anteil von 34,1 % aller Pkw‑Zulassungen erreichten. Reine Elektroautos folgten mit 60.651 Einheiten und 21,3 % Marktanteil, während Diesel‑Hybride einen Anteil von 5,2 % ausmachten.

Die starken Zuwächse bei alternativ angetriebenen Fahrzeugen zeigten sich über das gesamte Jahr: Von Jänner bis November 2025 entfielen rund 157.867 Neuzulassungen auf Pkw mit alternativen Antrieben, was 60,1 % aller Neuzulassungen in diesem Zeitraum entsprach. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl dieser Neuzulassungen um mehr als 38 %.

Im Gegensatz dazu verloren konventionell angetriebene Pkw im Jahr 2025 deutlich an Marktanteil: nur noch 39,9 % aller neuen Pkw hatten einen klassischen Benzin‑ oder Dieselantrieb, und ihre absoluten Zahlen gingen gegenüber dem Vorjahr zurück. Besonders die Neuzulassungen von Dieselautos sanken deutlich, während Benziner ebenfalls rückläufig waren.

Der einstige Marktführer Tesla musste 2025 zwar einen Rückgang hinnehmen, dennoch behauptete das Model Y seine Position als meistverkauftes E-Auto Österreichs. Auf Markenebene wurde der US-Hersteller jedoch vom deutschen Konkurrenten BMW überholt, der sich 2025 an die Spitze der E-Auto-Markenwertung setzte. Im gesamteuropäischen Vergleich liegt Österreich mit einem Elektroauto-Anteil von 21,3 Prozent an den Pkw-Neuzulassungen leicht über dem EU-Durchschnitt.