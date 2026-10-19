War die frühe politische Festlegung auf den batterieelektrischen Antrieb aus Ihrer Sicht ein Fehler? Oder haben in den vergangenen Jahren vor allem die Voraussetzungen gefehlt, damit die Kunden tatsächlich umsteigen?

Der politische Wille war klar, und ich glaube, die Industrie steht grundsätzlich am selben Punkt: Wir alle wollen die Dekarbonisierung. Niemand sagt, dass wir keine Elektroautos wollen oder für immer am Verbrennungsmotor festhalten möchten.

Wenn man aber vorgibt, zur Elektromobilität zu transformieren, und gleichzeitig den Verbrennungsmotor ab einem fixen Zeitpunkt verbieten will, muss man diesen Weg auch zu Ende denken. Dazwischen liegt eine Übergangsphase, in der die Kunden mitgehen und die angebotenen Technologien auch tatsächlich kaufen müssen.

Genau hier wurde aus meiner Sicht der Fehler gemacht. Wären die Rahmenbedingungen flexibler gestaltet worden, hätten wir sicherlich nicht solche Einbrüche beim Absatz erlebt, wie wir sie jetzt sehen.

Auf europäischer Ebene zeichnet sich eine Abkehr vom strikten Verbrenner-Aus ab. Frankreich und Deutschland haben sich auf eine Art Abtausch verständigt: eine Aufweichung der Flottengrenzwerte auf der einen Seite und stärkere „Made in EU“-Regeln auf der anderen. Wenn Europa jetzt den Kurs verändert, verschafft das den Zulieferern Luft? Oder wird die Planung dadurch noch schwieriger, weil sie länger in unterschiedliche Antriebstechnologien investieren müssen?

Technologisch muss man hier zwischen zwei Gruppen unterscheiden: jenen Zulieferern, die direkt mit dem Antrieb zu tun haben, und jenen, die den restlichen Teil des Fahrzeugs produzieren. Für Letztere spielt es eine untergeordnete Rolle, ob ihre Komponenten in einem Elektroauto oder einem Verbrenner eingesetzt werden.

Die Unternehmen, die speziell in die Verbrennungstechnologie investiert haben, verfügen bereits über entsprechende Anlagen. Für sie stellt sich vor allem die Frage, wie lange sie diese Investitionen noch nutzen und betreiben können. Deshalb halte ich diese Zweigleisigkeit für die Zulieferer gar nicht für so problematisch. Die Fahrzeughersteller stehen vor anderen Herausforderungen, aber für die Zulieferindustrie ist das aus meiner Sicht besser handhabbar.

Ich gehe daher davon aus, dass eine Lockerung oder Aufhebung des Verbrennerverbots positive Auswirkungen hätte. Das würde übrigens auch zu einer stärkeren Angleichung an die Rahmenbedingungen in China und den USA führen. Denn das Verbrennerverbot ist ein europäisches Thema, das es in dieser Form nur in Europa gibt.

Die großen Autohersteller verlangen von ihren Zulieferern günstigere Teile und gleichzeitig neue Technologien. Wie stark wird die Krise von VW, Mercedes und anderen Herstellern derzeit an die Zulieferer weitergegeben?

Wir hatten in der Branche schon immer einen hohen Preisdruck. Die Wettbewerbsfähigkeit der Zulieferer war auch in der Vergangenheit die Grundlage für ihre geschäftliche Entwicklung und ihren Erfolg. Einfacher ist die Situation allerdings nicht geworden. Die aktuelle Absatz- und Ertragskrise der Fahrzeughersteller erhöht den Druck nochmals deutlich.

Ich habe unlängst gehört, dass insbesondere Volkswagen bei seinen Preiszielen wieder an das Niveau vor der Covid-Pandemie anknüpfen will. Man muss sich nur vor Augen führen, wie viele Jahre seither vergangen sind und dass in dieser Zeit praktisch nichts billiger geworden ist. Da kann man sich vorstellen, was solche Forderungen für die Zulieferer bedeuten. Wir haben hier einen sehr harten Weg vor uns.