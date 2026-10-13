In der europäischen Autopolitik zeichnet sich eine Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich ab. Nach monatelangen Auseinandersetzungen über die Zukunft des Verbrennungsmotors und die Förderung europäischer Industrieprodukte arbeiten beide Regierungen an einer gemeinsamen Position. Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung könnte eine Vereinbarung noch vor dem nächsten EU-Gipfel vorgestellt werden. Auch die Financial Times berichtet am 13. Oktober unter Berufung auf Frankreichs Präsident Emmanuel Macron von einer bevorstehenden Einigung.

Im Mittelpunkt steht ein politischer Interessenausgleich. Deutschland möchte die europäischen CO₂-Vorgaben für Neuwagen stärker lockern, während Frankreich auf verbindliche Regeln zur Bevorzugung europäischer Produkte drängt. Ein gemeinsames Abkommen könnte die bislang festgefahrenen Verhandlungen auf EU-Ebene wieder in Bewegung bringen.