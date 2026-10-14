Der fränkische Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler treibt seine Restrukturierung mit hohem Tempo voran. Wie das Unternehmen am Montag, 12. Oktober 2026, mitteilte, wurden von den ursprünglich vorgesehenen 4.700 wegfallenden Stellen bis Ende September bereits 3.715 abgebaut. Das entspricht rund 79 Prozent des gesamten Programms. Für die verbleibenden 985 Stellen liegen nach Konzernangaben bereits vertragliche Vereinbarungen vor. Damit dürfte der Stellenabbau Ende 2028 und somit ein Jahr früher als ursprünglich geplant abgeschlossen sein.

Auch wirtschaftlich entwickelt sich das Sparprogramm für Schaeffler günstiger als erwartet. Statt der ursprünglich kalkulierten jährlichen Einsparungen von 290 Millionen Euro rechnet das Management für 2029 inzwischen mit einer Entlastung von mehr als 20 Prozent über dem bisherigen Zielwert. Das entspricht mindestens rund 350 Millionen Euro. Für den Konzern bedeutet dies zusätzlichen finanziellen Spielraum in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld.