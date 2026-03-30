400 Kilometer nordwestlich von Wolfsburg liegt ein Werk, an dem sich exemplarisch zeigt, wie tief der Umbau von Volkswagen inzwischen reicht: Osnabrück. Auf dem traditionsreichen Gelände arbeiten laut Volkswagen rund 2.300 Menschen. Gebaut werden dort derzeit das T-Roc Cabriolet sowie Fahrzeuge für Porsche; zugleich verweist der Konzern selbst darauf, dass das T-Roc Cabrio nur noch bis Mitte 2027 in Osnabrück produziert werden soll. Für die Zeit danach werde nach einer „anderen Nutzung des Standorts“ gesucht.

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Damit ist Osnabrück mehr als nur ein weiteres Werk im Produktionsnetz des Konzerns. Der Standort ist ein Testfall für die Frage, was Volkswagen mit Fabriken macht, deren klassische Auto-Zukunft unsicher geworden ist. In Osnabrück bündelt sich diese Unsicherheit besonders deutlich: ein hochflexibles Werk mit Erfahrung in Kleinserien, Cabrio-Kompetenz, technischer Entwicklung und einem breiten industriellen Zuschnitt – aber ohne bestätigtes Anschlussmodell für die Zeit nach 2027.