Renault baut Autos. Kleinwagen. Elektroautos. Transporter. Doch bald baut der französische Konzern auch etwas anderes: Militärdrohnen – für Frankreichs Militär. Was zunächst wie ein ungewöhnlicher Schritt wirkt, ist in Wahrheit Teil einer größeren industriepolitischen Strategie. Denn der Einstieg in die Verteidigungsindustrie erfolgt nicht aus eigener Initiative allein: Das französische Verteidigungsministerium hat Renault offiziell darum gebeten, sein technisches Know-how in den Aufbau einer nationalen Drohnenindustrie einzubringen. Ziel ist es, die technologische Souveränität Frankreichs im Bereich unbemannter Systeme zu stärken.

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