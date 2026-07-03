Volkswagen Stellenabbau 100.000 Jobs : Volkswagen gegen Wolfsburg: Warum der härteste Schnitt am Machtsystem des Konzerns scheitern könnte

03.07.2026
Lesezeit: ca. 7 Minuten
Volkswagen steht vor einem Schnitt, der tiefer gehen könnte als jede Werksschließung. Denn die Krise in Wolfsburg trifft nicht nur Fabriken, Modelle und Margen – sie trifft das System Volkswagen selbst: ein Geflecht aus Eigentümerfamilien, Landespolitik, Arbeitnehmermacht und einem Gesetz, das den Konzern seit Jahrzehnten prägt.
Download von www.picturedesk.com am 02.12.2024 (14:15). 02 December 2024, Saxony, Zwickau: Volkswagen employees take part in a warning strike at the Zwickau plant. Europe's largest car manufacturer, Volkswagen, is launching nationwide warning strikes on Monday. IG Metall intends to bring production to a temporary standstill with temporary work stoppages at all German sites. The so-called peace obligation expired at the weekend. Photo: Hendrik Schmidt/dpa - 20241202_PD1863 - Rechteinfo: Rights Managed (RM)

Streik bei VW in Zwickau 2024: Ausgerechnet das einstige Vorzeigewerk für Elektroautos zeigt, wie tief die Krise des Konzerns reicht.

- © Hendrik Schmidt / dpa / picturedesk.com

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Erstveröffentlichung
03.07.2026
Letzte Aktualisierung
03.07.2026
Michael Vaccaro