VW Rettungsplan Wolfsburg : Volkswagens geheimer Rettungsplan: Was in Wolfsburg alles auf den Prüfstand kommt
Wolfsburg steht vor Tagen, die für Volkswagen weitreichende Folgen haben könnten. Der Aufsichtsrat des größten europäischen Autobauers soll über einen Sanierungskurs beraten, der tiefer in den Konzern eingreifen könnte als frühere Sparprogramme. Nach Recherchen der Wirtschaftswoche bildet ein umfangreiches vertrauliches Dossier die Grundlage für die Diskussion. Das Dokument beschreibt nicht nur Einsparungen in einzelnen Bereichen, sondern einen möglichen Umbau nahezu der gesamten Unternehmensstruktur – von Fabriken und Marken über die Modellpalette bis hin zum Top-Management.
Dass es sich nicht nur um eine gewöhnliche Sparrunde handelt, bestätigen auch andere aktuelle Berichte. Reuters bezeichnet das Vorhaben als das möglicherweise größte Restrukturierungsprogramm in der Geschichte Volkswagens. Der Aufsichtsrat soll am 4. September über den weiteren Kurs beraten. Gleichzeitig stoßen die Pläne auf erheblichen Widerstand von Arbeitnehmervertretern und vom Land Niedersachsen, einem der wichtigsten Aktionäre des Konzerns.
Die Wirtschaftswoche berichtet unter Berufung auf das interne Papier von einem Unternehmen, dessen bisherige Strukturen nach Einschätzung der Verfasser nicht mehr ausreichen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Besonders brisant ist dabei die Größenordnung der erwogenen Maßnahmen. Dem WiWo-Bericht zufolge könnten Modellprogramme zusammengestrichen, Beteiligungen verkauft und die Zahl der Führungskräfte massiv reduziert werden. Auch für mehrere deutsche Produktionsstandorte zeichnet das Dossier ein düsteres Szenario.
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VW-Zahlen 2026: Die Schwäche hinter dem Sanierungsplan
Unabhängig von den vertraulichen Unterlagen zeigen die offiziellen Zahlen von Volkswagen, warum der Vorstand auf tiefgreifende Veränderungen drängt. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte der Konzern Umsätze von 158,1 Milliarden Euro und damit ungefähr so viel wie ein Jahr zuvor. Das operative Ergebnis sank jedoch um 11,6 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro. Die operative Umsatzrendite lag lediglich bei 3,8 Prozent. Der Fahrzeugabsatz ging gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 um 8,4 Prozent auf rund vier Millionen Fahrzeuge zurück.
Besonders groß ist der Druck in China. Das Land war über Jahrzehnte eine zentrale Gewinnquelle für deutsche Hersteller und insbesondere für Volkswagen. Doch die Marktverhältnisse haben sich grundlegend verändert. Bereits 2024 verlor Volkswagen nach Angaben von Reuters die Position der meistverkauften Automarke Chinas an BYD. 2025 rutschte der Konzern demnach hinter einen weiteren chinesischen Wettbewerber zurück.
Volkswagens eigene Zahlen zeigen, wie schnell sich diese Entwicklung fortsetzt. Im ersten Halbjahr 2026 gingen die Auslieferungen des Konzerns in China gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 25,9 Prozent auf 973.000 Fahrzeuge zurück. Allein im zweiten Quartal betrug der Rückgang sogar 36,6 Prozent. Bei batterieelektrischen Fahrzeugen lieferte der Konzern im ersten Halbjahr in China nur noch 30.900 Autos aus – 47,9 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.
Volkswagen verliert in China den Anschluss
Schon 2025 hatte Volkswagen in China acht Prozent weniger Fahrzeuge ausgeliefert als ein Jahr zuvor. Bei vollelektrischen Modellen betrug der Rückgang damals sogar 44,3 Prozent. Volkswagen selbst verwies im Geschäftsbericht auf den intensiven Wettbewerb und darauf, dass chinesische Kunden unter anderem wegen lokal zugeschnittener digitaler Angebote zunehmend heimische Marken bevorzugen.
Europa entwickelt sich dagegen zumindest bei den Stückzahlen günstiger. Im ersten Halbjahr 2026 stiegen die Konzern-Auslieferungen in Europa um 3,5 Prozent, in Deutschland um 2,7 Prozent. Auch der Auftragseingang für Elektroautos legte zu. Diese Erfolge reichen jedoch bisher nicht aus, um die Probleme in China und die hohen Kostenstrukturen vollständig auszugleichen.
VW-Werke unter Druck: Vier deutsche Standorte im Zentrum des Plans
Besonders konfliktreich ist die Zukunft deutscher Werke. Nach Informationen der Wirtschaftswoche sieht das vertrauliche Dossier für vier Standorte keine langfristig gesicherte Fahrzeugproduktion vor. Genannt werden Emden, Zwickau, Hannover und der Audi-Standort Neckarsulm. Laut WiWo-Unterlagen könnte die Produktion in Emden und Zwickau 2031, in Hannover 2032 und in Neckarsulm 2034 auslaufen.
Volkswagen hat diese konkreten Schließungsjahre öffentlich nicht bestätigt. Dass die vier Standorte tatsächlich im Mittelpunkt der internen Debatte stehen, ist jedoch unabhängig belegt. Finanzvorstand Arno Antlitz erklärte Ende August, für die Werke gebe es bislang keine wirtschaftlich tragfähige Anschlussbelegung. Reuters zufolge verwies er dabei auf erhebliche Kostennachteile gegenüber anderen europäischen Produktionsstätten.
Genau hier liegt einer der zentralen Konflikte des gesamten Sanierungsprogramms. Der Vorstand sieht Überkapazitäten und zu hohe Kosten, während Arbeitnehmervertreter verlangen, bestehende Standortzusagen einzuhalten und alternative Konzepte zu entwickeln. Reuters berichtete, dass die IG Metall vor massivem Widerstand warnt, sollte der Konzern bereits vereinbarte Regelungen einseitig infrage stellen.
Volkswagens teure Werke: Das Kostenproblem in Deutschland
Die Wirtschaftswoche nennt in ihrem Bericht noch deutlich konkretere Zahlen. Dem vertraulichen Dossier zufolge lagen die Fabrikkosten deutscher Standorte 2025 durchschnittlich bei 6490 Euro je Fahrzeug, während europäische Werke außerhalb Deutschlands im Schnitt auf 2832 Euro gekommen seien. Diese Zahlen stammen aus dem von der Wirtschaftswoche ausgewerteten internen Papier und sind von Volkswagen bislang nicht öffentlich bestätigt worden.
Öffentlich erklärt hat Volkswagen allerdings, dass die Fabrikkosten der deutschen Standorte bereits 2025 im Durchschnitt um mehr als 20 Prozent gesenkt worden seien. Trotzdem sieht das Management weiteren Handlungsbedarf. Bis 2030 sollen nach bereits beschlossenen Programmen jährliche Netto-Kosteneinsparungen von mehr als sechs Milliarden Euro erreicht werden.
VW streicht Komplexität: Weniger Modelle, weniger Marken, weniger Beteiligungen
Ein weiterer Schwerpunkt des Umbaus ist die Modellpalette. Nach Darstellung der Wirtschaftswoche soll die Zahl der Varianten drastisch sinken. Das vertrauliche Papier sehe demnach vor, einen großen Teil der Modellvarianten zu streichen und das Angebot stärker auf ertragreiche Fahrzeuge auszurichten.
Dass Volkswagen grundsätzlich eine massive Reduzierung der Komplexität plant, ist inzwischen öffentlich bestätigt. Reuters berichtete bereits im Juli, der Konzern wolle seine Modellpalette schrittweise um bis zu die Hälfte reduzieren. Gleichzeitig soll die jährliche Produktionskapazität von rund zehn auf neun Millionen Fahrzeuge sinken.
Noch weiter gehen allerdings einige der von der Wirtschaftswoche veröffentlichten Details. Dem WiWo-Bericht zufolge steht beispielsweise die Zukunft der Marke Seat in der heutigen Form zur Debatte. Auch für den Porsche Taycan werde in dem Dossier ein Produktionsende ab 2030 beschrieben. Darüber hinaus sollen zahlreiche Beteiligungen überprüft und gegebenenfalls verkauft oder reduziert werden. Die Wirtschaftswoche nennt unter anderem Ducati, Traton, Gotion, QuantumScape und SGL Carbon. Diese einzelnen Vorhaben sind bislang nicht in dieser Form von Volkswagen offiziell bestätigt worden.
Das Grundprinzip dahinter passt jedoch zu Aussagen des Konzernmanagements. Volkswagen-Finanzvorstand Arno Antlitz erklärte bei Vorlage der Halbjahreszahlen, das Unternehmen müsse die Komplexität bei Produkten, Plattformen, Beteiligungen sowie Führungs- und Entscheidungsstrukturen deutlich reduzieren.
Volkswagen baut Führung um: Warum auch das Management schrumpfen soll
Der Umbau soll nach den Recherchen der Wirtschaftswoche nicht vor den Büros der Führungskräfte Halt machen. Das interne Konzept sehe vor, die Zahl der Managementpositionen weltweit deutlich zu reduzieren. Von derzeit rund 21.500 Stellen sollen dem WiWo-Bericht zufolge langfristig nur noch etwa 16.000 übrig bleiben.
Besonders bemerkenswert ist die Begründung, die die Wirtschaftswoche aus dem Dossier zitiert: Ein erheblicher Teil der Einsparungen soll durch digitalisierte und KI-gestützte Prozesse sowie einfachere Entscheidungsstrukturen ermöglicht werden. Das würde den Umbau zu mehr machen als einem klassischen Personalabbau. Volkswagen versucht offenbar, das gesamte Führungsmodell neu zu organisieren.
Auch etablierte Hierarchien könnten nach Informationen der Wirtschaftswoche verschwinden. Die bisherigen Managementkreise sollen durch ein stärker vereinheitlichtes Karrieremodell ersetzt werden. Leistung, Verantwortung und messbarer wirtschaftlicher Beitrag sollen bei Beförderung und Vergütung künftig eine größere Rolle spielen. Hinzu komme ein neues Bewertungssystem für Führungskräfte.
Diese Details stammen aus dem von der Wirtschaftswoche beschriebenen internen Konzept und sind öffentlich bislang nicht vollständig bestätigt. Dass Volkswagen seine Entscheidungsstrukturen deutlich verschlanken will, hat der Konzern dagegen selbst erklärt. Finanzvorstand Antlitz zählt schnellere Entscheidungen und niedrigere Gemeinkosten ausdrücklich zu den zentralen Aufgaben der Restrukturierung.
VW-Stellenabbau: Die nächste Stufe des Sparkurses
Schon vor der aktuellen Eskalation hatte Volkswagen umfangreiche Personalmaßnahmen vereinbart. Ende 2024 verständigten sich Konzern und Arbeitnehmerseite bei der Volkswagen AG auf einen sozialverträglichen Abbau von mehr als 35.000 Stellen an deutschen Standorten bis 2030.
Im Juni 2026 erklärte der Konzern, inzwischen seien bei Volkswagen, Audi, Porsche und der Softwaretochter Cariad insgesamt rund 50.000 Stellen zum Abbau vorgesehen. 35.000 davon entfielen auf die Volkswagen AG. Für mehr als 28.000 Austritte bis 2030 gebe es bereits verbindliche Vereinbarungen.
Die Wirtschaftswoche berichtet nun auf Basis des vertraulichen Dossiers von darüber hinausgehenden Einschnitten. Diese Angaben sind jedoch sorgfältig von den bereits offiziell vereinbarten Stellenzahlen zu unterscheiden. Auch Reuters berichtet über zusätzliche Kürzungsszenarien, nennt jedoch teilweise andere Größenordnungen. Fest steht deshalb vor allem: Über das endgültige Ausmaß des Stellenabbaus ist noch nicht entschieden.
Volkswagen gegen Niedersachsen: Die Machtfrage im Aufsichtsrat
Der Konflikt bei Volkswagen ist nicht nur ein Streit über Kosten, sondern auch über Macht. Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern. Zehn vertreten die Anteilseigner, zehn die Arbeitnehmer. Das Land Niedersachsen darf zwei Vertreter der Kapitalseite entsenden, solange es mindestens 15 Prozent der Stammaktien hält.
Diese Konstruktion macht einschneidende Entscheidungen komplizierter als bei vielen anderen börsennotierten Konzernen. Niedersachsen hält weiterhin rund 20 Prozent der Stimmrechte und besitzt aufgrund des Volkswagen-Gesetzes erheblichen Einfluss. Reuters verweist darauf, dass diese Struktur dem Land bei wichtigen Entscheidungen eine effektive Sperrposition verschafft.
Nach Angaben der Wirtschaftswoche will der Vorstand deshalb sogar die internen Zustimmungsvorbehalte überprüfen. Bestimmte Entscheidungen sollen künftig weniger häufig dem Aufsichtsrat vorgelegt werden müssen. Auch das wäre ein tiefgreifender Eingriff in die Wolfsburger Machtarchitektur.
Dass ein solcher Vorstoß auf Widerstand trifft, überrascht kaum. Die Arbeitnehmervertreter wollen ihre Einflussmöglichkeiten ebenso wenig aufgeben wie das Land Niedersachsen. Sollte keine Einigung gefunden werden, steht nach aktuellen Berichten sogar die Möglichkeit einer außerordentlichen Hauptversammlung im Raum. Reuters bezeichnet einen solchen Schritt als denkbare Eskalationsstufe im Konflikt zwischen Management, Gewerkschaften und Aktionären.
Volkswagen und die Autoindustrie: Warum der Umbau weit über Wolfsburg hinausreicht
Der Streit hat längst eine volkswirtschaftliche Dimension. Volkswagen gehört zu den größten privaten Arbeitgebern Deutschlands und bildet das Zentrum eines weit verzweigten Netzes aus Zulieferern, Dienstleistern und Entwicklungsunternehmen. Veränderungen an großen Standorten betreffen deshalb nicht nur die unmittelbare Belegschaft.
Gleichzeitig verschärft sich der internationale Wettbewerb. Chinesische Hersteller verfügen inzwischen über starke Positionen bei Elektrofahrzeugen, Batterien und zunehmend auch bei Software. Volkswagen selbst räumt ein, dass chinesische Wettbewerber ihre Exporte steigern und damit den Wettbewerbsdruck in Europa erhöhen.
Die Lage ist damit widersprüchlich: In Europa wächst die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wieder deutlich. Im ersten Halbjahr 2026 erreichten batterieelektrische Fahrzeuge nach Angaben des europäischen Herstellerverbandes ACEA einen Anteil von 20,7 Prozent an den EU-Neuzulassungen, nach 15,6 Prozent im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig verliert Volkswagen in seinem langjährigen Schlüsselmarkt China massiv an Boden.
Volkswagens Rettungsplan: Der Preis des großen Umbaus
Genau dieser Spagat erklärt die Radikalität der derzeit diskutierten Veränderungen. Der Konzern muss Kosten reduzieren, ohne seine technologische Substanz zu verlieren. Er muss schneller entscheiden, ohne den sozialen Konflikt eskalieren zu lassen. Und er muss in Zukunftstechnologien investieren, während Gewinne und Absatz unter Druck stehen.
Wie die Wirtschaftswoche mit ihrer Veröffentlichung des vertraulichen Dossiers zeigt, steht deshalb weit mehr auf dem Spiel als ein weiteres Sparprogramm. Sollte auch nur ein größerer Teil der beschriebenen Maßnahmen umgesetzt werden, würde Volkswagen am Ende des Jahrzehnts deutlich anders aussehen als heute: mit weniger Modellen, weniger Managementebenen, geringeren Produktionskapazitäten und möglicherweise einer veränderten Standortlandschaft.
Welche der von der Wirtschaftswoche offengelegten Vorschläge tatsächlich beschlossen werden, ist derzeit noch offen. Sicher ist dagegen, dass der Handlungsdruck nicht nur aus internen Analysen stammt. Die offiziellen Geschäftszahlen, die Entwicklung in China und die wachsende internationale Konkurrenz bestätigen wesentliche Teile der Problemdiagnose.
Der entscheidende Konflikt lautet deshalb nicht mehr, ob Volkswagen sich verändern muss. Gestritten wird darüber, wie tief der Umbau gehen darf – und wer am Ende den Preis dafür trägt.