Wolfsburg steht vor Tagen, die für Volkswagen weitreichende Folgen haben könnten. Der Aufsichtsrat des größten europäischen Autobauers soll über einen Sanierungskurs beraten, der tiefer in den Konzern eingreifen könnte als frühere Sparprogramme. Nach Recherchen der Wirtschaftswoche bildet ein umfangreiches vertrauliches Dossier die Grundlage für die Diskussion. Das Dokument beschreibt nicht nur Einsparungen in einzelnen Bereichen, sondern einen möglichen Umbau nahezu der gesamten Unternehmensstruktur – von Fabriken und Marken über die Modellpalette bis hin zum Top-Management.

Dass es sich nicht nur um eine gewöhnliche Sparrunde handelt, bestätigen auch andere aktuelle Berichte. Reuters bezeichnet das Vorhaben als das möglicherweise größte Restrukturierungsprogramm in der Geschichte Volkswagens. Der Aufsichtsrat soll am 4. September über den weiteren Kurs beraten. Gleichzeitig stoßen die Pläne auf erheblichen Widerstand von Arbeitnehmervertretern und vom Land Niedersachsen, einem der wichtigsten Aktionäre des Konzerns.

Die Wirtschaftswoche berichtet unter Berufung auf das interne Papier von einem Unternehmen, dessen bisherige Strukturen nach Einschätzung der Verfasser nicht mehr ausreichen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Besonders brisant ist dabei die Größenordnung der erwogenen Maßnahmen. Dem WiWo-Bericht zufolge könnten Modellprogramme zusammengestrichen, Beteiligungen verkauft und die Zahl der Führungskräfte massiv reduziert werden. Auch für mehrere deutsche Produktionsstandorte zeichnet das Dossier ein düsteres Szenario.