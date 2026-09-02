Kroatien ist ein kleines Land mit erstaunlich vielen großen Namen. Luka Modrić wurde Weltfußballer, Davor Šuker Torschützenkönig einer Fußball-Weltmeisterschaft, Ivano Balić prägte über Jahre den internationalen Handball und Dražen Petrović wurde zur europäischen Basketballlegende. Rund 3,9 Millionen Menschen leben heute in dem EU-Land.

Doch einer der international bedeutendsten Kroaten der Gegenwart steht nicht auf dem Spielfeld, sondern im Maschinenraum der Automobilindustrie: Mate Rimac. Der 1988 in Bosnien geborene Unternehmer floh als Kind mit seiner Familie vor dem Krieg nach Deutschland und zog später nach Kroatien. Seine Unternehmensgeschichte begann mit einem alten BMW E30, dessen Verbrennungsmotor bei einem Rennen den Geist aufgab. Rimac baute das Auto auf Elektroantrieb um. 2009 gründete er im Alter von 21 Jahren das Unternehmen Rimac Automobili.

Aus dem Garagenprojekt wurde innerhalb weniger Jahre ein Technologieunternehmen, an dem sich einige der größten Namen der internationalen Industrie beteiligten. Porsche stieg 2018 zunächst mit zehn Prozent bei Rimac ein, erhöhte den Anteil 2019 auf 15,5 Prozent und 2021 auf 24 Prozent.