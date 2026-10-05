Porsche steht vor einer der schwierigsten Neupositionierungen seiner jüngeren Geschichte. Jahrelang galt der Sportwagenhersteller als außergewöhnlich profitabel, seine Fahrzeuge als begehrte Luxusprodukte mit hohen Margen. Inzwischen hat sich das Bild deutlich verändert. Die Nachfrage ist zurückgegangen, vor allem in China kämpfen deutsche Premiumhersteller mit neuen Wettbewerbern, und der Hochlauf der Elektromobilität verläuft anders, als Porsche noch vor wenigen Jahren erwartet hatte.

Am 7. Oktober 2026 will Vorstandschef Michael Leiters deshalb bei einem Kapitalmarkttag genauer erläutern, wie Porsche bis 2035 wieder auf einen stabileren Wachstumspfad gelangen soll. Das Unternehmen bezeichnet die Neuausrichtung als „Sportwagenschmiede 35“. Schon im Vorfeld ist klar: Porsche will schlanker werden, Kosten reduzieren und sich stärker auf jene Fahrzeuge konzentrieren, mit denen sich hohe Preise und Margen erzielen lassen.

Leiters führt Porsche erst seit Januar 2026. Für den 54-Jährigen ist das Unternehmen allerdings kein unbekanntes Terrain. Bevor er Technikvorstand bei Ferrari und später Chef des britischen Sportwagenherstellers McLaren wurde, arbeitete er bereits mehr als 13 Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei Porsche. Unter anderem war er für die Baureihen Cayenne und Macan verantwortlich.