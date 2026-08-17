BMW reagiert auf die zunehmend unterschiedlichen Entwicklungen der weltweiten Automärkte mit einer umfassenderen Neuordnung seiner Strategie. Der Münchner Konzern überprüft Modellprogramme, Kostenstrukturen und regionale Angebote. Im Mittelpunkt stehen dabei die anhaltende Schwäche in China, ein verschärfter internationaler Wettbewerb, Handelsbarrieren sowie unterschiedliche regulatorische Anforderungen. Gleichzeitig hält BMW an der Elektrifizierung und der Neuen Klasse fest – ohne sich weltweit auf eine einzige Antriebsart festzulegen.

Die Notwendigkeit zum Handeln zeigen inzwischen auch die Geschäftszahlen deutlich. Im ersten Halbjahr 2026 lieferte die BMW Group weltweit 1,157 Millionen Fahrzeuge der Marken BMW, MINI und Rolls-Royce aus. Das waren 4,2 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Während die Auslieferungen in Europa um 5,4 Prozent und in den USA um 3,9 Prozent zulegten, brach das Geschäft in China um 20,4 Prozent auf 261.773 Fahrzeuge ein. Allein im zweiten Quartal lag das Minus in China sogar bei 30,2 Prozent.