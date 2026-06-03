Mercedes KNDS Rüstung : Mercedes vor dem Aus in Ludwigsfelde: Wird das Werk jetzt zur KNDS-Rüstungsfabrik?

03.06.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Mercedes baut bald keine Sprinter mehr in Ludwigsfelde – doch ausgerechnet die Rüstung könnte dem Werk eine neue Zukunft geben. KNDS soll den Standort prüfen, an dem künftig statt Transportern Radpanzer vom Typ Boxer entstehen könnten. Was nach einem radikalen Bruch klingt, ist Teil einer größeren Verschiebung: Deutschlands Autoindustrie verliert alte Sicherheiten, während die Rüstungsbranche mit Milliarden im Rücken nach neuen Kapazitäten sucht.

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Mercedes-Benz Werk Düsseldorf Mercedes-Benz plant Düsseldorf

Mercedes Benz Produktion: KNDS könnte den traditionsreichen Standort Ludwigsfelde künftig für die Produktion von Boxer-Radpanzern nutzen.

- © Mercedes-Benz AG

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Erstveröffentlichung
03.06.2026
Letzte Aktualisierung
03.06.2026
Hannes Koller