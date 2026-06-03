Die Diskussion um Ludwigsfelde kommt nicht zufällig. Deutschlands Autoindustrie steckt mitten im Umbruch. Elektromobilität, Konkurrenz aus China, schwächere Nachfrage und hohe Kosten setzen viele Werke unter Druck. Gleichzeitig wächst in Europa der politische Wille, die eigene Verteidigungsindustrie massiv auszubauen.
Seit dem Ukrainekrieg hat sich der Bedarf an militärischer Produktion deutlich erhöht. Unternehmen wie KNDS oder Rheinmetall bauen ihre Kapazitäten aus und suchen nach neuen Standorten sowie zusätzlichen Produktionsmöglichkeiten. Genau dort entsteht die Verbindung zur Autoindustrie.
Denn viele Autowerke verfügen über moderne Fertigungshallen, eingespielte Produktionsprozesse und qualifizierte Fachkräfte. Auf den ersten Blick wirkt die Idee deshalb logisch: freie Kapazitäten aus der Autoindustrie könnten künftig für militärische Produktion genutzt werden.
Doch genau an diesem Punkt wird die Debatte kompliziert. Ein klassisches Autowerk funktioniert völlig anders als ein Rüstungsbetrieb. Während in der Automobilindustrie hohe Stückzahlen und standardisierte Abläufe dominieren, arbeitet die Verteidigungsindustrie häufig mit kleineren Serien, komplexeren Varianten und strengeren Sicherheitsanforderungen. Produktionslogik, Materialfluss und Zulieferstrukturen unterscheiden sich erheblich.
Deshalb warnen Branchenexperten davor, solche Umstellungen zu unterschätzen. Eine freie Fabrik bedeutet nicht automatisch, dass dort kurzfristig Panzer oder Militärfahrzeuge gebaut werden können.