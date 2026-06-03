Das Mercedes-Werk in Ludwigsfelde gehört zu den traditionsreichsten Industriestandorten Ostdeutschlands. Bereits 1936 gegründet, entwickelte sich das Werk in der DDR zu einem wichtigen Nutzfahrzeugstandort des IFA-Kombinats. Nach der Wiedervereinigung übernahm Mercedes die Fabrik und machte sie zu einem zentralen Produktionsort für Transporter und Vans. Mehr als 1,5 Millionen Nutzfahrzeuge wurden dort seit 1965 gebaut.

Doch diese Ära endet langsam. Mercedes plant, die Van-Produktion ab 2030 nach Polen zu verlagern. Für die rund 2.000 Beschäftigten ist das eine massive Zäsur. Denn auch wenn der Umzug noch einige Jahre entfernt liegt, läuft im Hintergrund bereits die Suche nach einer Zukunft für den Standort. Und genau dort taucht nun ein Name immer häufiger auf: KNDS.