Im Sindelfinger Kundenzentrum bemühte sich Konzernchef Ola Källenius um Zuversicht. Vor Analysten sowie Vertreterinnen und Vertretern der Medien gab er sich gelöst, fast optimistisch. Doch hinter der freundlichen Fassade stand eine anspruchsvolle Aufgabe: den massiven Gewinneinbruch des vergangenen Geschäftsjahres zu erklären – und zugleich glaubhaft darzulegen, warum sich das Blatt bald wenden soll.

Die Kernbotschaft des Vorstandsvorsitzenden ist klar: Mercedes will wieder wachsen. Mittelfristig soll die Pkw-Sparte erneut einen Absatz von rund zwei Millionen Fahrzeugen erreichen. Einen konkreten Zeitpunkt nannte der Konzern nicht. Finanzvorstand Harald Wilhelm stellte lediglich klar, dass dieses Ziel „nicht 2027 zu erwarten“ sei, jedoch vor dem Ende des Jahrzehnts.