Stellantis in der Krise : Stellantis-Rückzug: Milliarden-Wende zugunsten der USA

12.02.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
22 Milliarden Euro Abschreibung, Batterieprojekte gestoppt, Milliarden-Investitionen in den USA: Stellantis zieht die Reißleine. Während Europas E-Markt wächst, setzt der Konzern auf den Verbrenner. Ist das eine strategische Neuausrichtung – oder eine riskante Wette?

Inhalt

Stellantis Investitionen in die USA, Stillstand in Europa

Während Stellantis in den USA massiv investiert, wird die Europastrategie zunehmend in Frage gestellt.

- © Industriemagazin

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
12.02.2026
Letzte Aktualisierung
12.02.2026
Dominique Otto