Der chinesische Elektroautobauer BYD ist mit einem deutlichen Rückgang der Verkaufszahlen ins Jahr gestartet. Wie das Unternehmen am Sonntag in einer Börsenmitteilung bekanntgab, gingen die Fahrzeugverkäufe im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 30,1 Prozent auf 210.051 Einheiten zurück. Damit verzeichnete der Konzern bereits den fünften Monat in Folge ein rückläufiges Absatzvolumen und verliert weiter an Schwung gegenüber Konkurrenten wie Tesla.

>>> BYD im Europa-Tief: Ambitionierte Pläne, enttäuschende Realität

Eine konkrete Ursache für den jüngsten Rückgang nannte BYD nicht. Das Unternehmen sieht sich jedoch mit „externen Unsicherheiten“ sowie einem intensiven Preiskampf auf dem heimischen Markt konfrontiert. Vor allem Wettbewerber wie Geely und Leapmotor setzen im kostensensiblen Budget-Segment verstärkt auf aggressive Preisstrategien, die BYD unter Druck setzen.