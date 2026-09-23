Magna Steyr hat in zwei Jahren einen ungewöhnlich harten Belastungstest durchlaufen. Die Insolvenz des Elektroauto-Start-ups Fisker, der Abbruch des geplanten Ineos-Fusilier-Projekts und das Auslaufen etablierter Programme drückten die Auslastung in Graz. 2024 schrieb die operative Gesellschaft rote Zahlen, der durchschnittliche Personalstand ging deutlich zurück. Inzwischen zeichnet sich jedoch ein anderes Bild ab: Mit XPeng und GAC nutzen gleich zwei chinesische Hersteller das Grazer Werk als europäische Fertigungsbasis.

Genau darin liegt die aktuelle Relevanz von Magna Steyr. Der Standort entwickelt sich von einem Auftragsfertiger, der vor allem Nischen- und Premiummodelle etablierter westlicher Hersteller baut, zusätzlich zu einer Industrialisierungsplattform für neue asiatische Marken in Europa. XPeng lässt mittlerweile G6, G9 und P7+ in Graz fertigen; der im September 2026 vorgestellte G9L soll das vierte XPeng-Modell aus Graz werden. GAC produziert dort AION V und seit März 2026 auch den AION UT.

Die Erholung hat allerdings einen Haken: Mehr produzierte Fahrzeuge bedeuten bei Magna heute nicht automatisch entsprechend mehr Umsatz. Im Segment Complete Vehicles stieg das Montagevolumen im ersten Halbjahr 2026 um 59 Prozent, während der Umsatz um fünf Prozent zurückging. Magna begründet das vor allem damit, dass die neuen Graz-Programme von XPeng und GAC nach einem „value-added“-Vertragsmodell bilanziert werden, während ältere Programme stärker auf Vollkostenbasis abgerechnet wurden. Das ist mehr als eine buchhalterische Fußnote: Es zeigt, dass sich mit dem Kundenmix auch die Ökonomie des Geschäfts verändert.