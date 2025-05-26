Chinesische E-Autos aus Graz : Hoffnung für Magna Steyr – Kommt die GAC-Produktion im Sommer 2025?

26.05.2025
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Magna Steyr steht vor einer entscheidenden Weichenstellung: Der chinesische Autobauer GAC plant, ab Sommer 2025 Elektro-SUVs in Graz zu produzieren. Ein potenzieller Millionenauftrag, der Magna Steyr aus der tiefen Krise retten könnte. Doch die geplante Montage im Semi-Knocked-Down-Verfahren (SKD) birgt Risiken für Know-how und Wertschöpfung in Österreich. Parallel dazu kämpft das Schwesterunternehmen Magna Powertrain mit massiven Entlassungen.

Inhalt

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Blick auf den Firmensitz von Magna Steyr in Graz-Liebenau – hier sollen ab Sommer 2025 Elektroautos des chinesischen Herstellers GAC montiert werden.

- © APA/ERWIN SCHERIAU

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Erstveröffentlichung
26.05.2025
Letzte Aktualisierung
20.05.2026
Dominique Otto