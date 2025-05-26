Der finale Showdown zwischen Magna Steyr und GAC steht offenbar kurz bevor. Trotz offizieller Funkstille besucht erneut eine GAC-Delegation Graz, um die Produktion von zwei Elektro-SUV-Modellen zu besprechen. Die Verhandlungen laufen bereits seit Monaten.

Bereits im Oktober 2024, kurz vor dem Pariser Autosalon, besuchten GAC-Präsident Feng Xingya und Wei Haigang, Chef von GAC International, Magna Steyr in Graz-Liebenau. GAC sucht einen starken europäischen Partner, um mit den E-Modellen der Aion-Reihe auf dem europäischen Markt Fuß zu fassen.

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