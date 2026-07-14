Der Automobilzulieferer Magna will sein Werk im unterfränkischen Dorfprozelten schließen. Nach Angaben des Unternehmens soll die Produktion Mitte 2027 eingestellt werden. Von der Entscheidung sind 216 Beschäftigte betroffen. An dem Standort im Landkreis Miltenberg werden Außen- und Rückspiegel für Fahrzeuge hergestellt.

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Magna begründet den Schritt mit einer über längere Zeit negativen Geschäfts- und Marktentwicklung. Investitionen und Kostensenkungsmaßnahmen hätten nicht ausgereicht, um den Standort dauerhaft wirtschaftlich betreiben zu können. Genauere Angaben zur finanziellen Lage des einzelnen Werks oder zu den betroffenen Kundenaufträgen machte das Unternehmen zunächst nicht.