Chinesische Autobauer drängen nach Europa : Magna hofft auf neue Großaufträge: Produzieren XPeng und GAC bald bei Magna in Graz?

21.03.2025
Lesezeit: ca. 5 Minuten
XPeng und GAC könnten schon bald ihre Elektroautos bei Magna in Graz fertigen lassen. Während Magna dringend neue Aufträge braucht, treiben die chinesischen Hersteller ihre Expansion nach Europa voran – mit strategischen Partnerschaften, wachsendem Händlernetz und möglicher SKD-Produktion in Österreich. Was hinter den Plänen steckt und warum Graz dabei eine Schlüsselrolle spielen könnte.

Inhalt

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Beim Autohersteller stehen zwei neue Großkunden in der Pipeline

- © APA/ERWIN SCHERIAU

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Erstveröffentlichung
21.03.2025
Letzte Aktualisierung
20.05.2026
Dominique Otto