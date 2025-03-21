Kann gut sein, dass es genau jenes Meeting war, das den Ausschlag gegeben hat. Im Oktober des Vorjahres, knapp vor dem Pariser Autosalon, hat sich eine hochkarätige Delegation des staatlichen chinesischen Autobauers GAC bei Magna Steyr in Graz-Liebenau eingefunden. Die Anwesenden etwa Feng Xingya, der Präsident der GAC-Gruppe oder Wei Haigang, Präsident von GAC International liessen sich auch die Produktion der Grazer zeigen. Die Chinesen, so hiess es damals, interessieren sich für einen europäischen Produktionspartner um – vielleicht sogar noch 2025 – mit dem neuen Aion V auch am europäischen Markt vorfahren zu können.

Nun dürfte der Plan der Grazer aufgehen: Ab Juni sollen bei Magna Steyr Fahrzeuge von GAC produziert werden berichtet die steirische Kleine Zeitung. Ausserdem dürfte eine Produktion von XPeng im Raum stehen. Damit könnten die beiden Unternehmen die EU-Sonderzölle umgehen, die seit November auf E-Autos aus China zusätzlich zu den bereits bestehenden 10 Prozent erhoben werden. Je nach Modell erhöhen sich durch das Zollregime die Preise von aus China importierten E-Autos um bis zu 45 Prozent.