Chinesische Autobauer drängen nach Europa : Magna hofft auf neue Großaufträge: Produzieren XPeng und GAC bald bei Magna in Graz?
Inhalt
- Europapläne nehmen Fahrt auf: Chinesischer Autobauer GAC startet Produktion bei Magna Steyr
- Magna Steyr kämpft mit Auftragsflaute: Hoffnung ruht auf chinesischen Autobauern wie GAC und XPeng
- SKD-Fertigung bei Magna Steyr: Chinesische Autobauer bringen nur Teilmontage nach Graz
- GAC drängt nach Europa: Marktstart mit Aion V ab 2025 geplant
- XPeng wächst rasant: Mit Volkswagen-Deal und Hightech-Offensive in Europa
- Autoindustrie in Europa: Die Chinesen kommen.
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