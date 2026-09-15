KTM meldet sich zurück – zumindest operativ. Im zweiten Quartal 2026 erreichte die Bajaj Mobility AG erstmals seit Abschluss der Sanierungsverfahren wieder ein positives EBIT. Zwar fiel das Ergebnis mit 1,3 Millionen Euro noch bescheiden aus. Für einen Konzern, dessen wichtigste Motorradgesellschaft Ende 2024 zahlungsunfähig war, ist die schwarze Zahl dennoch ein bemerkenswertes Signal.

Auch beim Umsatz zeigt die Kurve wieder deutlich nach oben. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Bajaj Mobility 701,4 Millionen Euro Konzernumsatz. Das waren 65 Prozent mehr als im schwachen Vergleichszeitraum des Vorjahres. Besonders stark entwickelte sich das Motorradgeschäft: Der Umsatz mit KTM, Husqvarna und GASGAS stieg um 109,1 Prozent auf 579,6 Millionen Euro.

89.004 Motorräder wurden direkt über die Gruppe verkauft. Zusammen mit 58.568 Motorrädern, die über Bajaj in Indien vertrieben wurden, erreichte der weltweite Absatz im ersten Halbjahr 147.572 Fahrzeuge. Auch das EBITDA kehrte mit 37,6 Millionen Euro wieder in den positiven Bereich zurück. Ein Jahr zuvor hatte hier noch ein Minus von 183,3 Millionen Euro gestanden. Die Zahlen zeigen: KTM hat sich vom unmittelbaren Überlebenskampf entfernt. Sie zeigen aber ebenso, warum es für die große Comeback-Erzählung noch zu früh ist.

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