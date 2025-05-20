Nach turbulenten Monaten hat der insolvente Motorradhersteller KTM eine wichtige Hürde genommen: Eine Finanzierungszusage ermöglicht es dem Unternehmen, seine Gläubiger zu bedienen und vorerst weiterzuarbeiten. Die Pierer Mobility AG und ihre insolvente Tochtergesellschaft KTM haben Finanzierungszusagen erhalten, um die 30-Prozent-Barquote im laufenden Insolvenzverfahren von KTM zu erfüllen. Dies teilten sie in einer Ad-hoc-Mitteilung in der Nacht auf Dienstag mit. Sanierungsverwalter Peter Vogl bestätigte, dass ihm eine Finanzierungszusage zur Begleichung der Quote vorliegt, die mit Dienstag datiert ist. Insgesamt geht es um etwa 600 Millionen Euro, die bis zum 23. Mai bei Vogl eingehen müssen, um einen Konkurs abzuwenden. Damit scheint der Fortbestand des Traditionsbetriebs in Mattighofen und Munderfing kurzfristig gesichert. Ob das auch für die mehr als 3.000 Arbeitsplätze an den beiden Standorten gilt, ist jedoch ungewiss.

>>> Bajaj rettet KTM – doch droht jetzt das Aus für Mattighofen?

Beim Motorradhersteller KTM gibt man sich vorerst zurückhaltend, was konkrete Informationen zur aktuellen Finanzierungszusage betrifft. Aufgrund des laufenden Signing-Prozesses und der noch ausstehenden Dokumentation wolle man sich vor dem 22. Mai nicht öffentlich zu Einzelheiten äußern, teilte das Unternehmen mit.

CEO Gottfried Neumeister zeigte sich erleichtert: „Die gesicherte Finanzierung ist ein starkes Signal für das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens und unsere Marken. Vor allem aber ist sie ein bedeutender Meilenstein für die Stabilisierung und den strategischen Neustart der KTM AG – insbesondere für unsere MitarbeiterInnen, Kunden, Händler, Partner, Lieferanten und die gesamte KTM-Community“, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme in der Nacht auf Dienstag.

Die Region hofft auf Stabilität, denn KTM zählt zu den größten Arbeitgebern im Innviertel. Eine klare Perspektive, wie es mit den Beschäftigten weitergeht, fehlt derzeit. Auch das Unternehmen selbst gibt sich zurückhaltend: Genauere Angaben zur regionalen Verteilung der Arbeitskräfte wurden bisher nicht gemacht.