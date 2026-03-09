Die KTM AG setzt ihre strategische Neuausrichtung fort und hat mit dem Abbau von rund 500 Arbeitsplätzen begonnen – etwa zwei Drittel davon in Österreich. Wie die Muttergesellschaft Bajaj Mobility AG (ehemals Pierer Mobility AG) im Januar bekannt gab, sind vor allem Angestellte sowie Beschäftigte im mittleren Management betroffen. In den vergangenen Wochen wurden die ersten Kündigungen ausgesprochen. „Der Stellenabbau wird bis Ende des Jahres abgeschlossen sein“, teilt KTM mit – ursprünglich war vorgesehen gewesen, diesen Prozess bereits bis zur Jahresmitte abzuschließen.

Für die betroffenen Mitarbeiter stehen ein Sozialplan sowie Plätze in der Arbeitsstiftung des Landes und des AMS Oberösterreich zur Verfügung. Dort können Teilnehmer über einen bestimmten Zeitraum hinweg mit finanzieller Unterstützung Weiterbildungsangebote nutzen. In der Stiftung sind derzeit noch 300 Plätze frei.

Von indischer Seite wurde schon mehrmals angedeutet, dass bei KTM personell noch weitere Einschnitte bevorstehen dürften. Betroffenen Mitarbeitenden steht eine von Land Oberösterreich und AMS finanzierte Stiftung für die Automotive-Branche zur Verfügung. Auch die EU hat Hilfe angekündigt. Die ersten Kündigungen sollen bereits übernächste Woche erfolgen.