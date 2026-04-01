Autoindustrie Produktionsstopp : Autoindustrie: Alarmsignal aus zwei Werken – was die Stopps bei GM und JLR wirklich bedeuten
Die weltweite Automobilindustrie gerät erneut unter Druck. Innerhalb weniger Tage haben mit Jaguar Land Rover und General Motors zwei große Hersteller erhebliche Eingriffe in ihre Produktion bekanntgegeben. Auf den ersten Blick ähneln sich die Meldungen: In beiden Fällen stehen Fertigungslinien still, Beschäftigte sind betroffen, Zeitpläne müssen angepasst werden. Bei genauerem Hinsehen zeigen sich jedoch zwei sehr unterschiedliche Ursachen. Während Jaguar Land Rover in Großbritannien mit einer klassischen Störung der Lieferkette ringt, offenbart der Fall General Motors in den USA die tiefere strukturelle Unsicherheit, in der sich das Geschäft mit Elektrofahrzeugen derzeit befindet.
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Beim britischen Hersteller Jaguar Land Rover ist das Werk Solihull in Mittelengland von einem vorübergehenden Produktionsstopp betroffen. Nach Angaben von Reuters, die sich auf Unternehmensangaben und einen zuvor erschienenen Bericht der „Financial Times“ stützen, wurde die Fertigung bestimmter Modellreihen wegen Problemen bei einem Zulieferer unterbrochen. Betroffen sind die Produktionslinien für Range Rover und Range Rover Sport. Der Stillstand soll bis zum 8. April dauern; darin enthalten ist auch eine ohnehin geplante Werkspause rund um Ostern. Jaguar Land Rover erklärte, man arbeite eng mit dem betroffenen Lieferanten zusammen, um die Störung so schnell wie möglich zu beheben und die Auswirkungen zu begrenzen.
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Warum der Stopp in Solihull für JLR besonders heikel ist
Dass ausgerechnet Solihull getroffen wird, ist für JLR von besonderer Bedeutung. Der Standort gilt als eines der Flaggschiff-Werke des Konzerns. Nach Angaben des Unternehmens werden dort neben Range Rover und Range Rover Sport auch der Range Rover Velar sowie der Jaguar F-PACE gebaut. Solihull ist damit nicht irgendein Montagewerk, sondern ein zentraler Produktionsstandort für margenträchtige Modelle der Gruppe. In früheren Geschäftsberichten hatte JLR zudem hervorgehoben, dass die Produktion von Range Rover und Range Rover Sport in Solihull zuletzt ausgeweitet worden war, unter anderem durch zusätzliche Kapazitäten in der Karosseriefertigung. Umso empfindlicher trifft eine Unterbrechung an diesem Standort die industrielle Planung.
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Nach übereinstimmenden Berichten ist die Ursache der Störung nicht auf eine schwache Nachfrage oder eine strategische Kehrtwende zurückzuführen, sondern auf einen externen Vorfall in der Zulieferkette. Fachmedien berichteten, ein Feuer bei einem Lieferanten in Norwegen habe die Versorgung unterbrochen und den Produktionsplan in Solihull aus dem Takt gebracht. Selbst wenn JLR die unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen bislang nicht beziffert hat, zeigt der Fall erneut, wie störanfällig selbst große Hersteller bleiben. Die Branche hat die extremen Verwerfungen der Pandemie, die Halbleiterkrise und zuletzt zahlreiche geopolitische Risiken noch nicht vollständig hinter sich gelassen. Der Ausfall eines einzelnen Zulieferers kann weiterhin ausreichen, um ein hoch getaktetes Werk für Tage lahmzulegen.
GM stoppt länger – und das E-Auto-Problem wird immer sichtbarer
Anders stellt sich die Lage in den Vereinigten Staaten dar. Dort hat General Motors den Produktionsstopp in seinem Detroit-Hamtramck-Werk „Factory ZERO“ verlängert. Wie Reuters berichtet, bleibt das Werk nun bis zum 13. April stillgelegt. Der Stopp hatte bereits am 16. März begonnen und wird mit einer schwachen Nachfrage nach den dort gebauten Elektrofahrzeugen begründet. Rund 1.300 Beschäftigte werden deshalb vorübergehend freigestellt. Produziert werden in dem Werk unter anderem der Chevrolet Silverado EV und der GMC Hummer EV; aus offiziellen GM-Unterlagen ist zudem bekannt, dass auch der Cadillac Escalade IQ in Factory ZERO gefertigt wird.
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Die Entscheidung ist kein isolierter Vorgang, sondern Teil einer längeren Korrektur bei GM. Reuters berichtet, dass der Konzern bereits im Januar die Produktion in Factory ZERO um etwa die Hälfte reduziert hatte. Die Probleme reichen also weiter zurück und lassen sich nicht mit einem einzelnen schwachen Verkaufsmonat erklären. Vielmehr versucht GM erkennbar, seine Kapazitäten an ein Marktumfeld anzupassen, das deutlich hinter früheren Erwartungen für große elektrische Pick-ups und SUV zurückbleibt. Besonders schwer wiegt dabei, dass es sich gerade bei den in Detroit produzierten Modellen um Fahrzeuge handelt, auf die der Konzern im US-Markt große Hoffnungen gesetzt hatte.
Milliarden für Elektroautos – doch GM setzt wieder auf Verbrenner
Auch bilanziell wird dieser Kurswechsel zunehmend sichtbar. GM hatte bereits im Herbst 2025 milliardenschwere Belastungen auf seine Elektrostrategie verbucht und diese Neubewertung Anfang 2026 nochmals ausgeweitet. Aus einer Pflichtmitteilung sowie den Investorenunterlagen des Konzerns geht hervor, dass sich die EV-bezogenen Belastungen zuletzt auf insgesamt rund 7,6 Milliarden Dollar summierten. Dazu gehörten Abschreibungen auf Produktionsanlagen ebenso wie Kosten für Vertragsauflösungen und Vergleiche mit Zulieferern. Der Kern der Botschaft ist eindeutig: GM reduziert nicht nur das Tempo seines Elektrohochlaufs, sondern ordnet seine Produktions- und Investitionsplanung grundlegend neu.
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Parallel dazu stärkt der Konzern wieder sein klassisches Geschäft mit großen Verbrenner-Pick-ups. Reuters meldete, dass GM ab Juni im Werk Flint in Michigan einen sechsten Arbeitstag pro Woche einführen will, um die Produktion schwerer Chevrolet-Silverado- und GMC-Sierra-Modelle zu erhöhen. Die Begründung lautet: starke Nachfrage. Der Kontrast könnte kaum schärfer sein. Während in Detroit die Elektroproduktion wegen schleppender Verkäufe ruht, werden an anderer Stelle zusätzliche Kapazitäten für besonders profitable Verbrenner geschaffen. Das ist nicht nur ein operativer Ausgleich, sondern ein Signal an Investoren, Beschäftigte und Zulieferer: In unsicheren Zeiten setzen Hersteller wieder stärker auf jene Segmente, die verlässlich Marge liefern.
Der Fall GM zeigt die tiefere Krise der Autoindustrie
Der Fall GM steht damit exemplarisch für eine breitere Entwicklung in der Branche. Reuters berichtete Mitte März, dass globale Autohersteller binnen eines Jahres Abschreibungen von mehr als 70 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit zurückgenommenen Elektroplänen verbucht haben. Als Gründe werden ein schwieriger US-Markt unter Präsident Donald Trump, Preiskämpfe in China und eine komplexere Antriebsmischung in Europa genannt. Hinzu kommt, dass politische Rahmenbedingungen in den USA zuletzt weniger stark auf batterieelektrische Fahrzeuge ausgerichtet waren als zuvor. Die Trump-Regierung hat unter anderem Regeln zurückgenommen oder zur Lockerung vorgeschlagen, die Hersteller indirekt stärker in Richtung Elektromobilität gedrängt hatten. Für Unternehmen bedeutet das: Der regulatorische Druck sinkt, während die wirtschaftlichen Risiken hoch bleiben.
Zugleich verschlechtert sich das Marktumfeld in den USA auch auf der Nachfrageseite. Reuters berichtete am 1. April unter Berufung auf Cox Automotive, dass der US-Automarkt im ersten Quartal 2026 insgesamt rückläufig sein dürfte. Genannt werden hohe Preise, anhaltend hohe Zinsen und Belastungen für die Kaufkraft. Für Elektroautos kommt der Wegfall von Steueranreizen hinzu; für das erste Quartal wurde ein Rückgang der EV-Verkäufe um 28 Prozent prognostiziert. Vor diesem Hintergrund erscheint GMs Entscheidung, die Produktion in Factory ZERO weiter zu drosseln, weniger als Einzelfall denn als Reaktion auf eine breitere Marktschwäche.
Zwei Stopps, eine Warnung für die gesamte Autoindustrie
Trotz aller Unterschiede verbindet beide Fälle eine gemeinsame Erkenntnis: Die Automobilindustrie bleibt in einer Phase erhöhter Anfälligkeit. Bei Jaguar Land Rover reicht ein Lieferproblem, um die Fertigung eines Schlüsselwerks auszubremsen. Bei General Motors zeigt sich, wie rasch milliardenschwere Zukunftsstrategien unter veränderten Markt- und Politikbedingungen korrigiert werden müssen. Die alte Gewissheit, dass der Übergang zur Elektromobilität zwar teuer, aber geradlinig verlaufen werde, ist damit weiter erschüttert. Hersteller müssen heute zugleich resilientere Lieferketten organisieren, politische Kurswechsel einkalkulieren und auf eine Kundennachfrage reagieren, die deutlich volatiler ist als noch vor wenigen Jahren angenommen.
Für die kommenden Monate wird entscheidend sein, ob sich diese Unterbrechungen als vorübergehende Dellen oder als Vorboten einer längeren Umbruchphase erweisen. Bei JLR spricht derzeit vieles für eine begrenzte Störung, sofern der Zulieferengpass zügig behoben werden kann und die Produktion wie geplant Anfang April wieder anläuft. Bei GM ist die Lage grundsätzlicher: Dort geht es nicht um fehlende Teile, sondern um die Frage, wie groß der Markt für bestimmte Elektrofahrzeuge tatsächlich ist und wie schnell sich milliardenschwere Investitionen auszahlen können. Genau darin liegt der eigentliche Unterschied zwischen beiden Meldungen — und zugleich die größere Botschaft für die gesamte Branche.