Die weltweite Automobilindustrie gerät erneut unter Druck. Innerhalb weniger Tage haben mit Jaguar Land Rover und General Motors zwei große Hersteller erhebliche Eingriffe in ihre Produktion bekanntgegeben. Auf den ersten Blick ähneln sich die Meldungen: In beiden Fällen stehen Fertigungslinien still, Beschäftigte sind betroffen, Zeitpläne müssen angepasst werden. Bei genauerem Hinsehen zeigen sich jedoch zwei sehr unterschiedliche Ursachen. Während Jaguar Land Rover in Großbritannien mit einer klassischen Störung der Lieferkette ringt, offenbart der Fall General Motors in den USA die tiefere strukturelle Unsicherheit, in der sich das Geschäft mit Elektrofahrzeugen derzeit befindet.

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Beim britischen Hersteller Jaguar Land Rover ist das Werk Solihull in Mittelengland von einem vorübergehenden Produktionsstopp betroffen. Nach Angaben von Reuters, die sich auf Unternehmensangaben und einen zuvor erschienenen Bericht der „Financial Times“ stützen, wurde die Fertigung bestimmter Modellreihen wegen Problemen bei einem Zulieferer unterbrochen. Betroffen sind die Produktionslinien für Range Rover und Range Rover Sport. Der Stillstand soll bis zum 8. April dauern; darin enthalten ist auch eine ohnehin geplante Werkspause rund um Ostern. Jaguar Land Rover erklärte, man arbeite eng mit dem betroffenen Lieferanten zusammen, um die Störung so schnell wie möglich zu beheben und die Auswirkungen zu begrenzen.