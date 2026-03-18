Nio Europa-Strategie : Nios Europa-Offensive scheitert: Milliarden investiert, aber kaum Autos verkauft

18.03.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Nio startet in Österreich – doch hinter dem Expansionskurs in Europa wächst der Druck. Trotz Milliardeninvestitionen und erster Fortschritte zeigen sich Risse in der Strategie. Wie kritisch die Lage wirklich ist, wird erst auf den zweiten Blick klar.

Inhalt

Nio Hub München

Nio Hub in München: Mit aufwendigen Showrooms will der chinesische Autobauer Europa erobern – doch der Erfolg bleibt bislang aus.

- © Faruk Pinjo / Nio

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
18.03.2026
Letzte Aktualisierung
18.03.2026
Dominique Otto