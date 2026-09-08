Wer heute ein modernes Auto fährt, bewegt längst nicht mehr nur eine Maschine aus Motor, Fahrwerk und Karosserie. In vielen Modellen arbeiten Dutzende elektronische Steuergeräte, Kameras beobachten die Umgebung, Radarsensoren messen Abstände, Mikrofone ermöglichen Sprachsteuerung und Navigationssysteme bestimmen permanent den Standort. Über Mobilfunk, WLAN oder Bluetooth kommunizieren Fahrzeuge zudem mit Smartphones, Hersteller-Servern und anderen Diensten.

Das Auto ist damit zu einem mobilen Computersystem geworden. Für Fahrer bedeutet die Digitalisierung mehr Komfort und Sicherheit – sie eröffnet aber auch neue Möglichkeiten des Datensammelns und neue Angriffsflächen. Genau deshalb beschäftigen sich inzwischen Nachrichtendienste, Militärs und Cybersicherheitsbehörden mit einer Frage, die vor wenigen Jahren noch ungewöhnlich geklungen hätte: Kann ein Auto zum Aufklärungsinstrument werden?