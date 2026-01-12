Zum Ende des Jahres musste Europas größter Automobilhersteller Volkswagen einen Rückgang seiner Verkaufszahlen hinnehmen. Im vierten Quartal 2025 setzte der Konzern weltweit rund 2,38 Millionen Fahrzeuge ab – ein Minus von 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie aus einer am Montag veröffentlichten Tabelle hervorgeht. Besonders deutlich fiel der Rückgang in Nordamerika und China aus, wo die Verkaufszahlen jeweils um 17,4 Prozent zurückgingen. Weltweit lieferte der Konzern im vergangenen Jahr 8,99 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken aus, 0,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Wolfsburger mitteilten.

>>> Auto-Krise eskaliert: Warum VW strauchelt und Toyota profitiert

Währenddessen konnte Volkswagen in Westeuropa ein Absatzplus von 5,6 Prozent verzeichnen und verkaufte dort insgesamt 879.800 Fahrzeuge. Auch in Osteuropa stiegen die Verkäufe, und zwar um 5,9 Prozent auf 151.800 Einheiten. Auf das Gesamtjahr gerechnet, verkaufte Volkswagen weltweit 8,98 Millionen Autos – ein leichter Rückgang von 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die vollständige Absatzstatistik will der Konzern am Montagnachmittag vorlegen.