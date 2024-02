Und damit dieses zarte Pflänzchen des Aufschwungs für unsere Landsleuten auch weiterwächst, wollen wir dazu als Land Niederösterreich auch unseren Beitrag leisten“, bekräftig Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Mit kräftigen Investitionen und gezielten und punktgenauen Förderprogrammen für die Wirtschaft will sie den Standort weiter stärken.



„Als Land setzen wir unter anderem auf ein engmaschiges Service unserer Wirtschaftsagentur, beispielsweise auf Brachflächen in Niederösterreich. Gleichzeit fördern wir vor allem Investitionen in Zukunftsfelder wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Mit unseren Investitionen in den Kindergarten-Ausbau, Straßenbau und vieles mehr lösen wir zusätzlich noch einmal 3,2 Milliarden Euro an Investitionen durch Private aus“, bestätigt Mikl-Leitner, die sich auf europäischer Ebene für weniger Auflagen für Betriebe und bei Bundesminister Martin Kocher für eine Senkung der Lohnnebenkosten einsetzen wird.



Weiters ist die Qualifizierung von Fachkräften in Niederösterreich ein drängendes Thema und für den langfristigen Erfolg des Standorts essenziell. Landeshauptfrau Mikl-Leitner ist das bewusst: „Durch attraktive Arbeits- und Lebensbedingungen wollen wir sicherstellen, dass hochqualifizierte Arbeitskräfte in Niederösterreich bleiben und sich neue Talente hier ansiedeln. So unterstützen wir mittels Expat Center das Ankommen von Schlüsselarbeitskräften aus dem Ausland am Wirtschaftsstandort Niederösterreich“.