Trump hatte dem Iran mehrfach Ultimaten gestellt und diese wiederholt verlängert. Neben der Öffnung der Straße von Hormus forderte er auch Zugeständnisse beim iranischen Atomprogramm. Kurz vor Ablauf der Frist drohte Trump erneut mit massiven Angriffen auf Infrastruktur wie Brücken und Kraftwerke. In einem weiteren Statement sprach er sogar von der möglichen „Auslöschung“ der iranischen Zivilisation.

Die Straße von Hormus ist für die globale Energieversorgung von zentraler Bedeutung: Rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports passiert diese Meerenge.

"Ein Vorschlag taucht immer wieder auf: Warum umgeht man die Straße von Hormus nicht, indem man Öl per Lkw durch den Oman transportiert? Das ist leider nicht praxistauglich. Ein Supertanker transportiert rund zwei Millionen Barrel Öl. Ein Lkw etwa zweihundert. Ein einzelner Tanker entspricht also rund 10.000 Lkw. Auf die Golfregion bezogen, hieße das: Zehntausende Lkw täglich, über Grenzen hinweg, durch Wüsten und über Infrastruktur, die dafür nie ausgelegt wurde.

Hinzu kommen die Kosten: Pipelines und Schiffe transportieren ein Barrel für etwa 1 bis 2 US-Dollar. Beim Lkw-Transport liegen die Kosten zwischen 9 und 30 US-Dollar. Wer diesen Weg geht, umgeht keinen Engpass, er importiert Inflation. Die einzigen Alternativen sind daher wenig spektakulär, kostspielig und vorgefertigt.

Die Vereinigten Arabischen Emirate leiten bereits heute Teile ihrer Exporte leise über Fudschaira um. Saudi-Arabien treibt seine Ost-West-Infrastruktur voran, nicht nur für Exportzwecke, sondern auch mit dem Ziel, als Transitsystem zwischen den Meeren zu fungieren. Dabei handelt es sich nicht um kurzfristige Umleitungen, sondern um strategische Krisenpläne, die über Jahre entwickelt wurden", sagt dazu Supplychain-Experte René Petri, Deutschlandchef bei Proxima.

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