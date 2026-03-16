Der Bahntransport zwischen Asien und Europa hat sich in den vergangenen Jahren von einer Nischenlösung zu einem festen Bestandteil globaler Logistik entwickelt. Gerade in geopolitischen Krisen zeigt sich laut Cargo-Partner, wie wertvoll eine zusätzliche Transportmodalität neben Luft- und Seefracht sein kann.

„Rail ist eine strategische Alternative – vor allem zur Seefracht, aber teilweise auch zur Luftfracht“, erklärte Felix Miletich, Corporate Director Product Management Rail Transport bei Cargo-Partner, in einem Webinar zum Thema.

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Die aktuelle geopolitische Situation verstärkt diesen Trend zusätzlich. Der Konflikt im Nahen Osten führt zu erheblichen Störungen im Luftverkehr und zu Einschränkungen wichtiger Transportkorridore. Laut Cargo-Partner sind etwa 18 Prozent der globalen Luftfrachtkapazitäten betroffen, weil mehrere wichtige Airlines ihre Drehkreuze in der Region betreiben. Gleichzeitig treiben steigende Energiepreise die Kosten im Transportsektor nach oben.

Der IATA-Fuel-Preis sei innerhalb kurzer Zeit um rund 58 Prozent gestiegen, während auch Schiffstreibstoffe deutlich teurer wurden.

Solche Entwicklungen erhöhen den Druck auf Unternehmen, alternative Transportoptionen zu prüfen – und bringen Rail stärker ins Spiel.