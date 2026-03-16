Nahostkonflikt Rail : Lieferketten unter Druck – Warum Güterzüge zwischen China und Europa plötzlich boomen

16.03.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Der Nahostkonflikt bringt wichtige Handelsrouten und Teile der globalen Luftfracht unter Druck. Davon profitieren Bahntransporte zwischen China und Europa, die für viele Unternehmen plötzlich zur strategischen Alternative werden. Branchenexperten sehen Rail zunehmend als wichtigen Baustein stabilerer Lieferketten.
Freight train - Cargo transportation. Cargo railroad industry. Locomotive. Ust-Kamenogorsk (kazakhstan)

Güterzug in Kasachstan

- © Lucky Photographer - stock.adobe.com

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Erstveröffentlichung
16.03.2026
Letzte Aktualisierung
16.03.2026
Michaela Holy