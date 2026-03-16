Nahostkonflikt Rail : Lieferketten unter Druck – Warum Güterzüge zwischen China und Europa plötzlich boomen
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Der Bahntransport zwischen Asien und Europa hat sich in den vergangenen Jahren von einer Nischenlösung zu einem festen Bestandteil globaler Logistik entwickelt. Gerade in geopolitischen Krisen zeigt sich laut Cargo-Partner, wie wertvoll eine zusätzliche Transportmodalität neben Luft- und Seefracht sein kann.
„Rail ist eine strategische Alternative – vor allem zur Seefracht, aber teilweise auch zur Luftfracht“, erklärte Felix Miletich, Corporate Director Product Management Rail Transport bei Cargo-Partner, in einem Webinar zum Thema.
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Die aktuelle geopolitische Situation verstärkt diesen Trend zusätzlich. Der Konflikt im Nahen Osten führt zu erheblichen Störungen im Luftverkehr und zu Einschränkungen wichtiger Transportkorridore. Laut Cargo-Partner sind etwa 18 Prozent der globalen Luftfrachtkapazitäten betroffen, weil mehrere wichtige Airlines ihre Drehkreuze in der Region betreiben. Gleichzeitig treiben steigende Energiepreise die Kosten im Transportsektor nach oben.
Der IATA-Fuel-Preis sei innerhalb kurzer Zeit um rund 58 Prozent gestiegen, während auch Schiffstreibstoffe deutlich teurer wurden.
Solche Entwicklungen erhöhen den Druck auf Unternehmen, alternative Transportoptionen zu prüfen – und bringen Rail stärker ins Spiel.
Drei Wochen von China nach Europa: Rail positioniert sich zwischen Luft und Seefracht
Ein entscheidender Vorteil des Bahntransports liegt in der Kombination aus Geschwindigkeit und Planbarkeit. Während Luftfracht zwar deutlich schneller ist, bleibt sie erheblich teurer und aktuell von Kapazitätsproblemen betroffen. Seefracht ist zwar günstiger, benötigt aber deutlich länger.
Rail positioniert sich damit genau zwischen beiden Transportarten. „Von China nach Małaszewicze sprechen wir von etwa 17 bis 25 Tagen“, erklärte Miletich.
Für zentraleuropäische Destinationen nennt Cargo-Partner Transitzeiten von rund 21 bis 26 Tagen, während Transporte nach Westeuropa typischerweise 18 bis 22 Tage dauern.
Damit erreicht Rail Europa in etwa drei Wochen – und ist damit deutlich schneller als viele Seeverbindungen, die derzeit aufgrund von Umwegen oder Störungen teilweise deutlich länger dauern können.
Historische Daten aus dem Webinar zeigen zudem eine relativ stabile Entwicklung der Transitzeiten. Während Anfang 2025 durchschnittliche Laufzeiten von etwa 17 Tagen gemessen wurden, lagen sie Anfang 2026 bei rund 20 Tagen.
Der Eurasien-Korridor: Warum der Northern Corridor weiterhin das Rückgrat des Railverkehrs bleibt
Die wichtigste Bahnverbindung zwischen China und Europa ist der sogenannte Northern Corridor. Diese Route führt über China, Kasachstan, Russland und Belarus in die Europäische Union und bildet das Rückgrat der Eurasian Rail Networks.
Besonders wichtige Rail-Hubs befinden sich in Polen und Deutschland. Der Terminal Małaszewicze an der polnisch-belarussischen Grenze gilt als größtes Rail-Gateway zwischen Asien und Europa. Weitere wichtige Zielterminals liegen unter anderem in Duisburg, Hamburg, Budapest und Dunajská Streda.
Von diesen Knotenpunkten aus werden Waren anschließend über Lkw- oder Bahnverbindungen in europäische Märkte verteilt.
Russland-Sanktionen im Railverkehr: Warum der Eurasien-Korridor trotzdem weiter genutzt wird
Auch die Frage nach Russland-Sanktionen spielt im Eurasien-Bahnverkehr weiterhin eine Rolle. Laut Felix Miletich wurden die Regelungen zuletzt im Oktober 2024 verschärft, was zeitweise zu gestoppten oder umgeleiteten Containern führte. Inzwischen habe sich die Situation jedoch stabilisiert. Cargo-Partner prüfe jede Sendung deshalb in einem mehrstufigen Compliance-Prozess, erklärte Miletich. „Wir gehen jeden Auftrag durch einen dreistufigen Compliance-Check, um sicherzustellen, dass keine sanktionierten Güter transportiert werden.“ Seit Anfang 2025 habe das Unternehmen nach eigenen Angaben keinen einzigen Fall erlebt, in dem eine Sendung wegen Sanktionsverstößen gestoppt wurde.
Trotz dieser Stabilisierung haben die Sanktionen den Railmarkt spürbar verändert. Viele Verlader prüfen ihre Lieferketten inzwischen deutlich genauer oder meiden den Northern Corridor grundsätzlich, wenn ihre Produkte unter Exportkontrollen oder kritische Zolltarifnummern fallen. Dadurch ist ein Teil der Nachfrage auf alternative Routen ausgewichen, etwa auf den Middle Corridor über das Kaspische Meer. Allerdings zeigte sich laut Cargo-Partner im Webinar, dass diese Route derzeit noch keine vergleichbare Stabilität bietet. In einzelnen Fällen kam es dort zu extremen Verzögerungen, nachdem Transporte aufgrund von Sanktionsanpassungen umgeleitet werden mussten. Gleichzeitig betonte er, dass der nördliche Railkorridor trotz der geopolitischen Situation weiterhin die wichtigste und operativ stabilste Verbindung zwischen China und Europa bleibe, solange die transportierten Güter sanktionskonform sind.
Spurwechsel und Grenzübergänge: Wo Railtransporte aktuell gebremst werden
Eine der wichtigsten operative Herausforderungen im Bahnverkehr liegt aktuell an der Grenze zwischen China und Kasachstan. Dort müssen Container aufgrund unterschiedlicher Spurweiten der Eisenbahnsysteme von Normalspur auf Breitspur umgeladen werden.
„Wir sehen aktuell durchschnittliche Verzögerungen von fünf bis sieben Tagen beim Umladen an der Grenze“, erklärte Miletich.
Diese Verzögerungen treten insbesondere an den Grenzübergängen Khorgos und Dostyk auf. Zusätzlich kann es vorkommen, dass Züge entlang der Strecke temporär angehalten werden, um Überlastungen an Umschlagpunkten zu vermeiden.
Dennoch bleibt die Gesamtstabilität des Bahnverkehrs laut Cargo-Partner relativ hoch. Während im Seeverkehr teilweise deutlich größere Verzögerungen auftreten, bewegen sich Abweichungen im Bahnverkehr meist im Bereich weniger Tage.
Middle Corridor bleibt unsicher: Warum Alternativrouten noch nicht stabil funktionieren
Der bereits angesprochene Middle Corridor ist eine alternative Route zwischen China und Europa, die über Kasachstan, das Kaspische Meer und die Türkei nach Europa führt und Russland umgeht. In der Praxis sieht Cargo-Partner jedoch weiterhin erhebliche operative Risiken. „Der Middle Corridor hat derzeit keine wirklich tragfähige Lösung“, erklärte Miletich.
Ein zentrales Problem liegt im Hafen Aktau am Kaspischen Meer. Die Region ist stark von Wetterbedingungen abhängig, was regelmäßig zu Verzögerungen führt. Außerdem fehlen stabile multimodale Anschlussverbindungen nach Europa.
In einem Beispiel aus dem Webinar lag die durchschnittliche Transitzeit zeitweise bei rund 70 Tagen, nachdem Transporte aufgrund geopolitischer Entwicklungen auf diese Route umgeleitet werden mussten.
Multimodale Railnetzwerke wachsen: Wie Südostasien über China an Europa angebunden wird
Ein weiterer Trend im Eurasienverkehr ist die zunehmende Integration von Rail in multimodale Lieferketten. Dabei wird die Bahn nicht nur für Transporte direkt aus China genutzt, sondern auch für Waren aus anderen asiatischen Produktionsregionen.
Cargo-Partner spricht in diesem Zusammenhang von „Beyond-China-Verbindungen“. Waren aus Ländern wie Vietnam, Taiwan, Japan, Südkorea oder Thailand werden zunächst per Schiff oder Landtransport nach China gebracht und anschließend auf Rail-Verbindungen nach Europa verladen.
Dieses Modell erweitert den geografischen Einzugsbereich der Eurasian Rail Networks erheblich und ermöglicht es Unternehmen, ihre Lieferketten flexibler zu gestalten.
Railboom in der Krise: Nachfrage steigt, Kapazitäten werden knapp
Die steigende strategische Bedeutung des Bahntransports zeigt sich auch in der Nachfrageentwicklung. Laut Cargo-Partner sind die Transportvolumina bereits seit Ende 2025 deutlich gestiegen.
„Wir sehen steigende Volumina und eine steigende Nachfrage nach Rail“, erklärte Miletich im Webinar. Diese Entwicklung führe jedoch zunehmend zu Kapazitätsengpässen: „Der Großteil der Kapazitäten im März ist bereits ausgebucht“, sagte er.
Auch Container werden teilweise knapp. Gleichzeitig reagieren Rail-Betreiber mit moderaten Preissteigerungen. Diese bewegen sich laut Cargo-Partner meist in Schritten von weniger als zehn Prozent und bleiben damit deutlich unter den teilweise starken Preisschwankungen in anderen Transportmodi.
Multimodale Lieferketten werden zur neuen Logistikstrategie
Das wichtigste Fazit des Webinars geht über einzelne Transportmodi hinaus. Unternehmen sollten ihre Transportstrategien grundsätzlich breiter aufstellen. „Die wichtigste Lehre ist, nicht von einer einzigen Transportmodalität abhängig zu sein“, sagte Miletich.
Rail könne dabei eine wichtige Rolle spielen – nicht als vollständiger Ersatz für Luft- oder Seefracht, sondern als zusätzlicher Baustein in multimodalen und resilienten Lieferketten.