Nahostkonflikt Luftfracht Logistik : Nahostkrieg trifft Luftfracht: Kapazitäten brechen ein – wird Straßentransport zur Alternative?

12.03.2026
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Der Nahostkrieg bringt nicht nur die Schifffahrt durcheinander, sondern trifft auch die globalen Luftfrachtstrukturen. Geschlossene Lufträume und eingeschränkte Drehkreuze lassen Kapazitäten auf wichtigen Handelsrouten zwischen Asien, dem Nahen Osten und Europa einbrechen. Logistikunternehmen prüfen deshalb neue Transportoptionen – darunter zunehmend auch den interkontinentalen Straßentransport.
Ein Antonov Flugzeug mit offenem Frachtraum
© MICHAEL ZECH - stock.adobe.com

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
12.03.2026
Letzte Aktualisierung
12.03.2026
Michaela Holy