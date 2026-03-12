Seit Beginn der militärischen Eskalation sind zentrale Luftfrachtdrehkreuze im Nahen Osten massiv betroffen. Luftangriffe und die Sperrung von Lufträumen haben Passagier- und Frachtflüge in der Region weitgehend zum Erliegen gebracht, darunter auch wichtige Hubs wie Doha und Dubai.

Nach Daten der Luftfahrt- und Logistikberatung Evian sank die globale Luftfrachtkapazität um 22 Prozent. Besonders stark betroffen ist der Verkehr zwischen Asien, dem Nahen Osten und Europa. Auf dieser Route ist die Kapazität seit Beginn des Konflikts sogar um 39 Prozent zurückgegangen.

Das hat direkte Auswirkungen auf Lieferketten. „Die Lieferkette in den Nahen Osten steht praktisch still“, sagte Abdul Mwabiri, CEO des US-Unternehmens GA Telesys, das Flugzeugteile und Wartungsdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen könne derzeit weder Teile in die Region transportieren noch Komponenten zur Reparatur zurückerhalten.

Die Bedeutung des Luftverkehrs für die Weltwirtschaft ist dabei erheblich: Laut International Air Transport Association (IATA) wird rund ein Drittel des weltweiten Handelswerts per Luftfracht transportiert. Dazu gehören unter anderem Elektronikprodukte, temperaturkritische Medikamente, frisches Obst oder Autoteile.

