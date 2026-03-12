Nahostkrieg Lieferketten : Wenn Frachter Kurs wechseln: Pferdestreu für Dubais Araberhengste landet plötzlich in Afrika

12.03.2026
Wie abrupt sich Transportrouten im Nahen Osten aktuell verschieben, zeigt ein kurioser Fall des Salzburger Logistikers Quehenberger: Ein Containerschiff mit Ziel Emirate wurde ins ostafrikanische Mombasa umgeleitet – an Bord Pferdestreu aus Europa für Araberhengste in Dubai.
Quehenberger Logistics

Transporte von und nach Emirates oder Saudi-Arabien stark betroffen: "Da haben wir doch einiges an Geschäft"

- © Quehenberger

Daniel Pohselt