Für Norbert Braschel, Prokurist der Zenit-Spedition und verantwortlich für Nordafrika sowie Teile des Nahostgeschäfts, gehören geopolitische Krisen zum Berufsalltag. Doch die aktuelle Situation bringt eine besondere Mischung aus Unsicherheit, Preissprüngen und improvisierten Lösungen mit sich, die er so auch noch nicht oft erlebt hat. Man komme maßgeblich aus der Lkw-Branche, erzählt Braschel, wiewohl es die Bereiche Air & Sea im Unternehmen gebe. Die unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen des Konflikts treffen das Unternehmen daher weniger hart als man vermuten könnte. Der arabische Raum sei für das Unternehmen bereits zuletzt weniger relevant gewesen. Auch der Iran-Verkehr habe im Vergleich zu früher deutlich an Bedeutung verloren.

In den frühen 2000er-Jahren sei das Geschäft noch groß gewesen, doch die zunehmenden Embargos hätten den Markt schrittweise austrocknen lassen. Am Ende seien nur noch vereinzelte Transporte geblieben – etwa für einen internationalen Lebensmittelkonzern oder medizinische Lieferungen aus Deutschland, häufig im Zusammenhang mit Programmen internationaler Organisationen wie der WHO.