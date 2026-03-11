Nahostkrieg Auswirkungen auf Lieferketten : Nahost-Logistik: Heikler Umweg – warum Transporte jetzt über Syrien rollen

11.03.2026
Der Krieg im Nahen Osten zwingt Europas Logistik zu riskanten Umwegen. Zenit-Speditionsprokurist Norbert Braschel erklärt, warum Transporte plötzlich über Syrien führen, Frachtraten explodieren – und selbst fehlendes Zigarettenpapier ganze Produktionen stoppen kann.
Nahostkrieg Lkw

Transport in Nahost: „Wir sind mutig, aber nicht übermütig“. 

- © Zenit-Spedition

Erstveröffentlichung
11.03.2026
Letzte Aktualisierung
11.03.2026
Daniel Pohselt