Ditzingen – irgendwo zwischen Streuobstwiesen, Schnellstraße und schwäbischem Perfektionismus. Hier perfektioniert der Maschinenbauer Trumpf seit den 1970ern eine Technologie, die Bleche schneidet – und nun Kriege verändern könnte: Laser. Für Waffen – made in Germany.

Was einst Metall trennte, soll künftig Drohnen zerstören. Ein Familienunternehmen, das jahrzehntelang Werkzeuge baute, will nun Verteidigungstechnik liefern – gemeinsam mit dem Münchner Elektronikkonzern Rohde & Schwarz.