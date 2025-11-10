Die österreichische Verfassung schreibt vor, dass das Bundesheer nach den Grundsätzen eines Milizsystems einzurichten ist. Während es routinierte Berufssoldaten gibt, ist das System nicht auf eine permanente Berufsarmee („stehendes Heer“) ausgelegt. Vielmehr ist das Bundesheer als Mobilmachungsheer konzipiert: Im Frieden existiert eine schlanke Friedensorganisation, die im Krisen- oder Verteidigungsfall durch die Mobilmachung der Miliz möglichst rasch in die volle Einsatzorganisation übergeführt werden kann. Die Berufssoldaten bilden das Rückgrat für Ausbildung, Führung und Spezialfunktionen, die eigentliche Verteidigungsfähigkeit des Landes beruht jedoch auf der Fähigkeit, im Bedarfsfall rasch eine breite Masse von Milizsoldaten einzuberufen und einzusetzen.

Dieser Verfassungsauftrag ist Ausdruck eines zutiefst demokratischen und solidarischen Verständnisses von Landesverteidigung. Die Miliz steht für das Prinzip „Staatsbürger in Uniform“ und macht die Verteidigung des Landes zur Gemeinschaftsaufgabe aller Bürgerinnen und Bürger.