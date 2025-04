Bei Rheinmetall, dem Hersteller des Schützenpanzers Puma, kooperiert man schon länger im Personalbereich mit der Automobilzulieferindustrie. Der Hersteller von Panzerhaubitzen, Munition sowie Luftverteidigungssystemen hat eine Vereinbarung mit dem kriselnden Autozulieferer Continental. Insgesamt 700 Conti-Mitarbeiter, die von Werksschließungen betroffen sind, etwa im unrentablen Conti-Bremsen-Werk im niedersächsischen Gifhorn, sollen übernommen werden.

Jetzt sollen auch größere Produktionskapazitäten über die Umwidmung der eigenen Autozulieferwerke geschaffen werden. Insgesamt betreibt der Konzern, der 2023 einen Umsatz von rund 7,2 Milliarden Euro gemacht hat, 180 Werke, von denen 24 Komponenten für die Autoindustrie produzieren. Zwei davon sollen in einem ersten Schritt zu hybriden Standorten umgerüstet werden. Das Werk Berlin dürfte in Zukunft – neben den Aktivitäten in der Brennstoffzellentechnologie – künftig überwiegend mechanische Teile für den militärischen Bedarf fertigen, am Standort in Neuss werden neben zivilen auch Komponenten für den militärischen Bedarf hergestellt.