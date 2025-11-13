Beyond Gravity Austria, bislang als verlässlicher Partner der europäischen und internationalen Raumfahrtindustrie bekannt, öffnet sich einem neuen Marktsegment: dem militärischen Bodenbereich. Das Wiener Unternehmen, Teil der Beyond Gravity-Gruppe (ehemals RUAG Space), entwickelt Navigationslösungen, die bislang vor allem auf Satelliten im Orbit zum Einsatz kommen. Nun sollen diese hochpräzisen Empfänger auch für landgestützte Anwendungen adaptiert werden – bis hin zur Nutzung in Gefechtsfahrzeugen. „Wir sind Spezialisten für Navigation. Unsere hochgenauen Empfänger für Satelliten können mit überschaubarem Aufwand so angepasst werden, dass sie auch am Boden eingesetzt werden können“, erklärt Geschäftsführer Kurt Kober.

Damit rückt Beyond Gravity erstmals in den Bereich militärischer Bodenanwendungen vor – ein bewusster strategischer Schritt, wie Kober gegenüber INDUSTRIEMAGAZIN DEFENCE sagt: „Wir haben das auch dem österreichischen Bundesheer vorgestellt, inklusive der Möglichkeit, gefechtstaugliche Navigationsempfänger zu liefern. Die Signale waren durchaus positiv.“