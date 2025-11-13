Militärtechnik Wien : Beyond Gravity wagt Umbruch: Satellitentechnik aus Wien für militärische Bodensysteme

13.11.2025
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Beyond Gravity Austria steigt in die Militärtechnik ein: Das Wiener Raumfahrtunternehmen will seine präzisen Navigationsempfänger aus der Satellitennavigation für den Einsatz in Gefechtsfahrzeugen, Drohnen und mobilen Radarsystemen adaptieren – und eröffnet damit ein neues Kapitel in der heimischen Verteidigungselektronik.
LEO PNT satellites orbiting pillars

Vom Space-Bereich zu Anwendungen am Boden? Das LEO-PNT-Projekt ist technologischer Treiber für die geplanten gefechtstauglichen Bodenempfänger von Beyond Gravity Austria  

- © Beyond Gravity

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
13.11.2025
Letzte Aktualisierung
13.11.2025
Daniel Pohselt