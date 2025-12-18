Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall plant, sich vollständig auf sein Kerngeschäft im Verteidigungsbereich zu konzentrieren und daher das zivile Geschäftsfeld zu veräußern. Wie das Unternehmen am Mittwochabend bekanntgab, laufen derzeit Verkaufsverhandlungen mit zwei potenziellen Käufern. Eine Vertragsunterzeichnung ist für das erste Quartal 2026 vorgesehen. Laut Rheinmetall finden bereits seit April Gespräche mit Interessenten statt.

Zum Verkauf steht vor allem der Bereich der Autozulieferung sowie Komponenten für die Energiewirtschaft. Die betroffene Sparte „Power Systems“ samt zugehöriger Gesellschaften wird ab sofort bilanziell vom Konzern getrennt und als nicht fortgeführter Geschäftsbereich ausgewiesen. Infolgedessen hat Rheinmetall seine Prognosen angepasst.