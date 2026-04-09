Frequentis hat im Jahr 2025 bei Umsatz und Ergebnis stark zugelegt. Der Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen steigerte den Umsatz um rund 20 Prozent auf 580,1 Mio. Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) kletterte um knapp 50 Prozent auf 46,8 Mio. Euro. Damit bestätigte das Unternehmen am Donnerstag seine vorläufigen Zahlen. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 6,7 auf 8,1 Prozent. Das Ergebnis stieg auf 33,7 Mio. Euro und lag damit um mehr als 43 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Dividende soll von 27 auf 30 Cent angehoben werden.

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Für 2026 rechnet der börsennotierte Technologiekonzern mit einem Umsatzanstieg von etwa 10 Prozent. Bei der EBIT-Marge erwartet Frequentis rund 7 Prozent. Das Unternehmen zeigt sich für das laufende Geschäftsjahr zuversichtlich. Ein Grund ist der hohe Auftragsstand. Zugleich baute Frequentis die Belegschaft um mehr als 200 auf 2.600 Beschäftigte aus. 1.100 davon arbeiten in Österreich. Im Vorjahr stiegen die Auftragseingänge um 16,5 Prozent auf 680,2 Mio. Euro. Der Auftragsstand wuchs um rund ein Drittel auf 794,9 Mio. Euro.

Eine Schwierigkeit sieht Frequentis-CEO Norbert Haslacher bei knapper IT-Hardware. Das Unternehmen habe deshalb rechtzeitig reagiert und Hardware eingelagert, sagte Frequentis-CEO Norbert Haslacher im Gespräch mit der APA.