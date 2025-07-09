Die Bedeutung der Rüstungsindustrie in der österreichischen Gesamtwirtschaft ist vergleichsweise gering, aber dennoch nicht zu unterschätzen. Mit einem direkten Beitrag von etwa 3,3 Milliarden Euro pro Jahr erwirtschaftet die Branche rund 0,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Das ist ein relativ kleiner Anteil, wenn man ihn mit anderen Industriezweigen oder den Verteidigungsausgaben anderer EU-Staaten vergleicht – dennoch spielt die Rüstungsindustrie in bestimmten Regionen und Sektoren eine zentrale wirtschaftliche Rolle.

Im Jahr 2023 beliefen sich Österreichs Verteidigungsausgaben auf rund 2,88 Milliarden Euro, was etwa 0,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) entsprach. Das österreichische BIP lag laut Statistik Austria im selben Jahr bei rund 473,2 Milliarden Euro. Damit liegt Österreich deutlich unter dem EU-Durchschnitt von etwa 1,3 Prozent, wie aus Daten von Eurostat hervorgeht. Länder wie Estland (2,7 %), Lettland (3,1 %) oder Schweden (1,8 %) investieren im Verhältnis zum BIP deutlich mehr in ihre Verteidigung.

Zum Vergleich: Laut der Weltbank lag der Anteil der Militärausgaben in Österreich im Jahr 2023 bei 0,84 Prozent des BIP – ein Wert, der über jenem von Eurostat liegt. Dieser Unterschied ergibt sich aus verschiedenen Berechnungsgrundlagen: Während Eurostat nur Ausgaben im Rahmen der staatlichen Haushaltsführung („government expenditure“) zählt, inkludiert die Weltbank auch zusätzliche militärische Ausgaben wie Pensionszahlungen für Veteranen oder militärische Forschung. Beide Methoden sind legitim, aber für den EU-weiten Vergleich wird meist die Eurostat-Zahl verwendet.

Die österreichische Bundesregierung plant, ihre Verteidigungsausgaben bis zum Jahr 2032 schrittweise auf bis zu 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) anzuheben. Grundlage dafür ist das Regierungsprogramm „Unser Heer 2032+“, das ein Investitionsvolumen von rund 16 bis 17 Milliarden Euro für den Zeitraum 2023 bis 2032 vorsieht. Ziel ist es, die Modernisierung des Bundesheeres voranzutreiben, die militärische Infrastruktur auszubauen, moderne Ausrüstung zu beschaffen und langfristig auch die nationale Sicherheits- und Rüstungsindustrie zu stärken. Die gesetzliche Grundlage für diese Budgeterhöhung bildet die Novelle des Landesverteidigungs-Finanzierungsgesetzes (LV-FinG), die im Jahr 2022 beschlossen wurde.

Diese relativ zurückhaltende Budgetierung hat historische und verfassungsrechtliche Gründe. Die immer noch geltende Neutralität Österreichs – verankert im Neutralitätsgesetz von 1955 – limitiert nicht nur außenpolitische Entscheidungen, sondern wirkt sich auch auf die Rüstungsexporte und auf internationale Kooperationen aus. So unterliegen Waffen- und Dual-Use-Güter strengen Genehmigungsverfahren und dürfen in viele Drittstaaten nur sehr eingeschränkt exportiert werden.