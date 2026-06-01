So unterschiedlich Israel und die Ukraine auch sind, sie haben etwas gemeinsam, das die dortigen Gesellschaften besonders resilient macht: eine gemeinsame Erzählung, die über alle noch so großen Differenzen hinweg identitätsstiftend wirkt.

In Israel ist es die einzigartige Situation eines Staates, der sich als die Heimat und Sicherheitsgarantie für alle Juden weltweit fühlt und sich auch als die einzige funktionierende Demokratie in Nahost sieht. In der Ukraine wiederum stiftet der Wunsch nach Unabhängigkeit Zusammenhalt und Resilienz. „Der Kampf der Ukraine gegen Russland ist ein Kampf zwischen einer offenen und einer geschlossenen Gesellschaft. Die Ukrainer vertrauen darauf, dass ihre Version der Demokratie nicht nur attraktiver als die russische Autokratie ist, sondern auch effektiver“, sagt Anne Applebaum

Im satt gewordenen Westeuropa sei dieser Glaube den Menschen hingegen abhandengekommen. Oder zumindest das Bewusstsein, dass Demokratie und freie Wirtschaft im äußersten Fall auch militärisch verteidigt werden müssen. Applebaum wirft Europa daher vor, aus dem Zweiten Weltkrieg und aus der friedvollen Nachkriegszeit die völlig falschen Schlüsse gezogen zu haben: „Die magische Formel ´Nie wieder´ machte blind für die Realität. Die wahre Lehre aus der deutschen Geschichte lautet nämlich nicht, dass Deutsche niemals kämpfen sollten, sondern dass sie eine besondere Verantwortung tragen, sich für die Freiheit einzusetzen und dabei Risiken einzugehen. Wir wissen, dass der Ruf nach Pazifismus angesichts einer aggressiven Diktatur oft nichts anderes ist als Appeasement und Hinnahme dieser Diktatur.“