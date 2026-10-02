Rheinmetall gehört zu den Unternehmen, an denen sich der Umbau der europäischen Industrie besonders deutlich ablesen lässt. Während viele klassische Industriezweige mit schwacher Nachfrage und hohen Kosten kämpfen, baut der Düsseldorfer Konzern Produktionskapazitäten aus, stellt Personal ein und arbeitet einen Auftragsbestand in zweistelliger Milliardenhöhe ab. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Konzernumsatz um 39 Prozent auf 5,23 Milliarden Euro, das operative Ergebnis sogar um 74 Prozent auf 786 Millionen Euro. Der sogenannte Rheinmetall-Backlog erreichte Ende Juni 80,5 Milliarden Euro.

Für Österreich ist diese Entwicklung unmittelbar relevant. In Wien-Liesing befindet sich das zentrale Rheinmetall-Werk für militärische Logistikfahrzeuge der HX-Familie. Rheinmetall bezeichnet Wien als sein Hauptkompetenzzentrum für die Produktion geschützter und ungeschützter logistischer Fahrzeuge; von hier werden militärische Kunden weltweit beliefert. Im oberösterreichischen Raum Rüstorf/Schwanenstadt fertigt die Konzerntochter Rheinmetall Waffe Munition ARGES unter anderem 40-Millimeter-Munition und Handgranaten.

Damit ist Rheinmetall in Österreich weit mehr als eine Vertriebsorganisation eines deutschen Rüstungskonzerns. Teile jener Wertschöpfung, auf die Europa beim Ausbau seiner Verteidigungsfähigkeit setzt, finden tatsächlich in österreichischen Produktionshallen statt. Dass Bundeskanzler Christian Stocker Mitte September 2026 gemeinsam mit Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer das Wiener Werk besuchte, zeigt auch die gestiegene industriepolitische Aufmerksamkeit für den Standort.