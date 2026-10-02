Rheinmetall Österreich : Rheinmetall: Wie Wien vom historischen Rüstungsboom Europas profitiert
Rheinmetall gehört zu den Unternehmen, an denen sich der Umbau der europäischen Industrie besonders deutlich ablesen lässt. Während viele klassische Industriezweige mit schwacher Nachfrage und hohen Kosten kämpfen, baut der Düsseldorfer Konzern Produktionskapazitäten aus, stellt Personal ein und arbeitet einen Auftragsbestand in zweistelliger Milliardenhöhe ab. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Konzernumsatz um 39 Prozent auf 5,23 Milliarden Euro, das operative Ergebnis sogar um 74 Prozent auf 786 Millionen Euro. Der sogenannte Rheinmetall-Backlog erreichte Ende Juni 80,5 Milliarden Euro.
Für Österreich ist diese Entwicklung unmittelbar relevant. In Wien-Liesing befindet sich das zentrale Rheinmetall-Werk für militärische Logistikfahrzeuge der HX-Familie. Rheinmetall bezeichnet Wien als sein Hauptkompetenzzentrum für die Produktion geschützter und ungeschützter logistischer Fahrzeuge; von hier werden militärische Kunden weltweit beliefert. Im oberösterreichischen Raum Rüstorf/Schwanenstadt fertigt die Konzerntochter Rheinmetall Waffe Munition ARGES unter anderem 40-Millimeter-Munition und Handgranaten.
Damit ist Rheinmetall in Österreich weit mehr als eine Vertriebsorganisation eines deutschen Rüstungskonzerns. Teile jener Wertschöpfung, auf die Europa beim Ausbau seiner Verteidigungsfähigkeit setzt, finden tatsächlich in österreichischen Produktionshallen statt. Dass Bundeskanzler Christian Stocker Mitte September 2026 gemeinsam mit Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer das Wiener Werk besuchte, zeigt auch die gestiegene industriepolitische Aufmerksamkeit für den Standort.
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Rheinmetall wächst rasant – doch der Milliardenboom hat eine entscheidende Hürde
Die entscheidende Kennzahl bei Rheinmetall ist derzeit nicht allein der Umsatz, sondern die Kombination aus Nachfrage, Produktionsausweitung und Auftragsreichweite.
2025 erhöhte der Konzern seinen Umsatz um 29 Prozent von 7,72 auf 9,94 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis nahm mit 33 Prozent etwas stärker auf 1,84 Milliarden Euro zu. Ende des Jahres stand ein Backlog von 63,8 Milliarden Euro in den Büchern; sechs Monate später waren es bereits 80,5 Milliarden Euro.
Allerdings ist diese Zahl mit Vorsicht zu lesen. Rheinmetall versteht unter „Backlog“ nicht ausschließlich fest erteilte Einzelaufträge. Einbezogen werden auch erwartete Abrufe aus bestehenden Rahmenverträgen. Der Wert ist daher breiter gefasst als ein klassischer verbindlicher Auftragsbestand. Gerade für die Beurteilung der künftigen Erlöse ist diese Unterscheidung wesentlich.
Das industrielle Gewicht des Unternehmens entsteht aus seiner ungewöhnlich breiten Position innerhalb der Verteidigungsindustrie. Rheinmetall liefert nicht nur Munition oder einzelne Fahrzeuge, sondern bewegt sich vom militärischen Lkw über gepanzerte Fahrzeuge, Waffen- und Munitionssysteme bis zu Luftverteidigung, Elektronik, Digitalisierung und zunehmend maritimen Systemen. Anfang 2026 wurde die Konzernorganisation entsprechend neu strukturiert: Neben Vehicle Systems und Weapon and Ammunition entstanden die Segmente Air Defence, Digital Systems und Naval Systems.
Für Kunden ist das relevant, weil militärische Beschaffung immer stärker aus vernetzten Systemen besteht. Für Rheinmetall eröffnet es zugleich die Möglichkeit, an mehreren Stufen großer Beschaffungsprogramme beteiligt zu sein.
Panzer, Munition und Militär-Lkw: Womit Rheinmetall seine Milliarden verdient
Das heutige Rheinmetall unterscheidet sich deutlich von einem klassischen Munitionshersteller.
Im Segment Vehicle Systems geht es unter anderem um militärische Rad- und Kettenfahrzeuge sowie logistische Transportlösungen. Für Österreich ist dieser Bereich besonders wichtig: Rheinmetall MAN Military Vehicles, kurz RMMV, ist das Kompetenzzentrum des Konzerns für militärische und militarisierte logistische Radfahrzeuge. An RMMV hält Rheinmetall 51 Prozent, MAN Truck & Bus 49 Prozent. Das wesentliche Produktionszentrum für die HX-Fahrzeugfamilie befindet sich in Wien.
Im Bereich Weapon and Ammunition stellt Rheinmetall unter anderem Artillerie-, Mittel- und Kleinkalibermunition sowie Waffensysteme her. Allein dieses Geschäft erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 1,76 Milliarden Euro, 33 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die operative Marge erreichte 23,7 Prozent.
Hinzu kommen Luftverteidigung, militärische Elektronik und digitale Systeme. Die Ausweitung auf Naval Systems zeigt außerdem, dass Rheinmetall sein Geschäft über die traditionell starke Landverteidigung hinaus verbreitert.
Ökonomisch basiert das Geschäft überwiegend auf lang laufenden staatlichen Beschaffungsprogrammen. Auftraggeber sind Streitkräfte und Beschaffungsbehörden. Rahmenverträge spielen dabei eine wichtige Rolle: Kunden sichern sich potenzielle Stückzahlen, rufen Fahrzeuge oder Munition aber teilweise erst später konkret ab.
Ein aktuelles Beispiel betrifft unmittelbar die Wiener Fertigung. Im Mai 2026 meldete Rheinmetall einen Abruf der Bundeswehr von mehr als 2.000 militärischen Transportfahrzeugen im Wert von rund 1,015 Milliarden Euro brutto. Der Auftrag stammt aus einem 2024 abgeschlossenen Rahmenvertrag über bis zu 6.500 Fahrzeuge.
Rheinmetall-Umsatz steigt stark: Das steckt hinter dem außergewöhnlichen Wachstum
Rheinmetalls Wachstum hat inzwischen eine Größenordnung erreicht, die innerhalb der europäischen Industrie auffällt.
2024 hatte der Umsatz noch 7,72 Milliarden Euro betragen. 2025 waren es 9,94 Milliarden Euro. Für 2026 stellte das Management im März Erlöse von 14,0 bis 14,5 Milliarden Euro in Aussicht; das entspräche einem Wachstum von 40 bis 45 Prozent. Organisch erwartet das Unternehmen ein Plus von 28 bis 31 Prozent. Die operative Marge soll laut Konzernprognose rund 19 Prozent erreichen.
Die Halbjahreszahlen stützen bislang die Richtung dieser Planung. Von Jänner bis Juni 2026 legte der Umsatz um 39 Prozent auf 5,23 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis erreichte 786 Millionen Euro nach 453 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum.
Das Wachstum verlangt allerdings Kapital. Besonders deutlich zeigt das der Cashflow. Der operative Free Cashflow lag im ersten Halbjahr 2026 bei minus 1,62 Milliarden Euro, nach minus 631 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Rheinmetall begründete dies unter anderem mit zeitlich verschobenen Kundenanzahlungen, höheren Forderungen, Vorratsaufbau und Investitionen in zusätzliche Kapazitäten.
Das ist eine wichtige Einschränkung bei der Betrachtung der derzeitigen Wachstumsstory: Hohe Nachfrage und steigende operative Gewinne bedeuten nicht automatisch einen ebenso starken kurzfristigen Mittelzufluss. Rheinmetall muss Fabriken, Materialbestände und Produktionsanläufe vorfinanzieren, bevor aus einem großen Auftragsvolumen tatsächlich Cash wird.
Der Konzern beschäftigte im Juli 2026 rund 34.000 Menschen. Für einzelne österreichische Gesellschaften veröffentlicht Rheinmetall auf seinen aktuellen Konzernseiten dagegen keine vergleichbar aktuelle konsolidierte Mitarbeiterzahl.
Für die Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GesmbH weisen öffentlich zugängliche Daten aus eingereichten Jahresabschlüssen 1.052 Beschäftigte für 2022 aus. Eine gleichwertig belastbare aktuelle Beschäftigtenzahl für 2026 war in den öffentlich verfügbaren Quellen der Recherche nicht auffindbar.
Rheinmetall in Wien: Warum das Werk in Liesing für Europas Militär-Lkw wichtig ist
Wer Rheinmetalls Bedeutung für Österreich verstehen will, muss nach Wien-Liesing schauen.
Die Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GesmbH hat ihren Sitz in der Brunner Straße 44–50. Laut österreichischem Firmenbuch wurde die Gesellschaft 2010 eingetragen; als Geschäftsführer sind seit Oktober 2025 Heiko Kayser und Andreas Hammerschmid registriert. Unmittelbarer Gesellschafter ist die Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich Holding GesmbH.
Der Standort ist nicht bloß ein Montageableger. Rheinmetall bezeichnet Wien ausdrücklich als Hauptkompetenzzentrum für geschützte und ungeschützte militärische Logistikfahrzeuge. Hier werden unter anderem Fahrzeuge der HX-Familie entwickelt, produziert und für internationale Kunden ausgeliefert.
Das macht Wien innerhalb des Konzerns strategisch relevant. Mit dem wachsenden Bedarf europäischer Streitkräfte an Transport- und Logistikfahrzeugen steigt nicht nur die Nachfrage nach Endmontagekapazitäten. Gefragt sind auch Engineering, Beschaffung, Produktionsplanung, Mechatronik, Logistik und After-Sales-Leistungen.
Rheinmetalls aktuelles österreichisches Jobportal zeigt entsprechend Stellen in Bereichen wie Serienplanung, elektrische Entwicklung, Einkauf, Produktkosten-Controlling, Mechatronik und technische Produktionsbegleitung am Wiener Standort. Das ist zumindest ein Hinweis darauf, dass das österreichische Geschäft derzeit nicht auf einen Personalabbau ausgerichtet ist. Eine belastbare Prognose zur langfristigen Beschäftigungsentwicklung lässt sich aus Stellenanzeigen allerdings nicht ableiten.
Rheinmetall in Oberösterreich: Was in Schwanenstadt produziert wird
Der zweite für Österreich relevante Rheinmetall-Komplex liegt in Oberösterreich.
Die Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH mit Sitz in Rüstorf bei Schwanenstadt gehört seit 2005 zu Rheinmetall. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet. Produziert werden nach Konzernangaben unter anderem 40x46-Millimeter-Munition, Gefechts- und Übungshandgranaten sowie Komponenten. Zum Standort gehört auch eine Erprobungsinfrastruktur.
Eine öffentlich zugängliche Sicherheitsinformation des Unternehmens beschreibt den Produktionsbetrieb in Schwanenstadt genauer: Dort werden hauptsächlich 40-Millimeter-HE-Munition und verschiedene Handgranatentypen gefertigt; außerdem bestehen Lager- und Testbereiche.
Damit bildet die österreichische Präsenz zwei unterschiedliche Teile der militärischen Wertschöpfung ab: schwere logistische Fahrzeuge in Wien und Munition beziehungsweise Wirkmittel in Oberösterreich.
Wie viele Beschäftigte aktuell am ARGES-Standort arbeiten und welchen Umsatz die österreichischen Rheinmetall-Gesellschaften zusammen erzielen, lässt sich aus den öffentlich zugänglichen Konzerninformationen nicht belastbar ableiten. Rheinmetall weist diese Kennzahlen nicht in einer konsolidierten Österreich-Sicht aus.
Rheinmetalls Rüstungsboom hat eine Kehrseite
Rheinmetalls derzeitige Geschäftsentwicklung ist außergewöhnlich stark. Gerade das erzeugt eigene Risiken.
Der Ausbau muss mit der Nachfrage Schritt halten
Ein Auftrag ist noch kein ausgeliefertes Produkt. Rheinmetall muss Fabriken erweitern, Maschinen beschaffen, Personal aufbauen und Lieferketten hochfahren. Im ersten Halbjahr 2026 verwies der Konzern ausdrücklich auf Kapazitätserweiterungen und zusätzliche Vorräte als Belastung des Free Cashflows.
Bei mehreren Produktgruppen wird damit nicht die Nachfrage, sondern die Geschwindigkeit des industriellen Hochlaufs zur entscheidenden Größe.
Rahmenverträge sind nicht mit fixen Umsätzen gleichzusetzen
Der ausgewiesene Backlog von 80,5 Milliarden Euro ist beeindruckend, enthält aber auch erwartete Abrufe aus Rahmenverträgen. Für Investoren und Geschäftspartner bedeutet das: Die Zahl zeigt eine große potenzielle Geschäftsreichweite, darf aber nicht eins zu eins als garantiertes zukünftiges Umsatzvolumen interpretiert werden.
Hohe Abhängigkeit von staatlichen Budgets
Das Wachstum wird wesentlich von staatlicher Beschaffung getragen. 2025 stieg der Anteil des in Deutschland erzielten Konzernumsatzes auf 38 Prozent. 62 Prozent entfielen auf das Ausland. Umfang und Geschwindigkeit künftiger Beschaffungen hängen damit auch von Haushaltsentscheidungen und der Umsetzung bereits angekündigter Programme ab.
Der Produktionshochlauf bindet Working Capital
Der negative operative Free Cashflow des ersten Halbjahres zeigt ein typisches Problem schnell expandierender Industrieunternehmen: Material muss beschafft und Produktion vorfinanziert werden, während Zahlungen nicht immer im selben Zeitraum eingehen. Solange das Geschäft stark wächst, bleibt das Working-Capital-Management deshalb eine zentrale operative Aufgabe.
Rheinmetall Jobs in Wien: Welche Fachkräfte der Rüstungskonzern sucht
Das öffentlich zugängliche Bild von Rheinmetall weist in Österreich auf deutlichen Personalbedarf hin. Rheinmetall listet in Wien unter anderem Positionen in Entwicklung, Produktionsplanung, Einkauf, Controlling und Mechatronik.
Für den Industriestandort ist dabei interessant, dass der Personalbedarf nicht auf klassische Fertigungsberufe begrenzt ist. Militärfahrzeuge enthalten zunehmend Elektronik, Software und vernetzte Funktionen. Ein Forschungsprojekt von RMMV beschäftigt sich beispielsweise mit automatisierten beziehungsweise autonomen militärischen Konvois.
Damit verschiebt sich auch das Kompetenzprofil solcher Standorte: Neben Metallverarbeitung und Fahrzeugmontage werden Software, Elektronik, Systemintegration und technische Projektsteuerung wichtiger.
Wie viele zusätzliche Stellen Rheinmetall in Österreich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt schaffen will, ist öffentlich nicht belastbar ausgewiesen. Eine konkrete Zahl wäre daher spekulativ.
Rheinmetall Österreich: Was der Rüstungsboom für den Industriestandort bedeutet
Rheinmetalls österreichische Aktivitäten sind aus mehreren Gründen bemerkenswert.
Erstens sitzt mit dem Wiener Werk ein internationales Kompetenzzentrum für militärische Radlogistik in Österreich. Das ist eine qualitativ andere Position als eine reine Vertriebsniederlassung. Entwicklung, Produktion und Auslieferung finden zumindest teilweise am Standort statt.
Zweitens hängen an einer Fahrzeugfertigung dieser Größenordnung zahlreiche industrielle Vorleistungen. Welche Wertschöpfungsanteile und welches Einkaufsvolumen Rheinmetall konkret bei österreichischen Zulieferern platziert, veröffentlicht der Konzern allerdings nicht ausreichend detailliert, um daraus eine seriöse nationale Wertschöpfungszahl abzuleiten.
Drittens kommen mit ARGES in Oberösterreich Kompetenzen in der Munitionsfertigung hinzu. Rheinmetall verfügt damit in Österreich sowohl über Fahrzeug- als auch über Munitionsproduktion.
Viertens rückt das Unternehmen stärker in den Fokus der österreichischen Standortpolitik. Beim Besuch des Wiener Werks am 15. September 2026 verwies Bundeskanzler Christian Stocker auf den Zusammenhang von Sicherheits- und Industriepolitik. Dabei handelt es sich um die Position der Bundesregierung, nicht um eine unabhängige Bewertung der wirtschaftlichen Effekte des Standorts.
Für Österreich bleibt zugleich eine Informationslücke: Weder aktuelle Beschäftigung noch Umsatz, Exportwert oder heimischer Zulieferanteil werden vom Konzern in einer umfassenden Österreich-Rechnung veröffentlicht. Eine exakte volkswirtschaftliche Quantifizierung der Rheinmetall-Wertschöpfung im Land ist auf Basis der öffentlich verfügbaren Daten deshalb nicht möglich.
Vom Munitionshersteller zum DAX-Konzern: Die Geschichte von Rheinmetall
Die Unternehmensgeschichte Rheinmetalls reicht weit zurück, ist für die heutige Position aber vor allem in einigen Wendepunkten relevant.
Gegründet wurde die Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik Actiengesellschaft 1889, ursprünglich mit dem Ziel, Munition für das Deutsche Reich zu produzieren. 1894 kam die Aktie erstmals an die Börse.
Nach dem Ersten Weltkrieg erfolgte aufgrund des Versailler Vertrags vorübergehend die Umstellung auf zivile Produkte; 1921 wurde die militärische Produktion wieder aufgenommen.
Die weitere Unternehmensgeschichte umfasst die Rüstungsproduktion während der nationalsozialistischen Zeit und des Zweiten Weltkriegs sowie die spätere Nachkriegsentwicklung. Für ein heutiges Unternehmensporträt entscheidender ist die jüngere strategische Verschiebung: Rheinmetall entwickelte sich aus einer Mischung aus Automotive- und Rüstungsgeschäft zunehmend zu einem auf Sicherheits- und Verteidigungstechnologie fokussierten Konzern.
Seit März 2023 gehört die Rheinmetall-Aktie dem deutschen Leitindex DAX an.
Rheinmetall-Aktie, CEO und Eigentümer: Wer hinter dem Rüstungskonzern steht
Rheinmetall ist keine familienkontrollierte Industriegruppe und hat laut veröffentlichter Aktionärsanalyse keinen ausgewiesenen dominierenden Mehrheitsaktionär.
Zum 31. Dezember 2025 entfielen 58 Prozent der Aktien auf institutionelle Investoren, davon 26 Prozentpunkte auf Europa und 24 auf Nordamerika. Privatanleger hielten 28 Prozent, weitere 14 Prozent wurden unter „Others“ ausgewiesen.
An der Spitze des Konzerns steht Vorstandsvorsitzender Armin Papperger.
Die Aktie ist zu einem Gradmesser für die veränderten Erwartungen an Europas Verteidigungsindustrie geworden – zugleich zeigt ihr Verlauf 2026, wie stark die Bewertung schwanken kann. Am 30. September 2026 wurde die Aktie im Global Market der Wiener Börse mit einem Schlusskurs von 966 Euro ausgewiesen. Am Vormittag des 1. Oktober lag der Kurs an der Börse Stuttgart bei rund 954 Euro; die dort ausgewiesene Marktkapitalisierung betrug etwa 44,6 Milliarden Euro.
Auffällig ist die hohe Volatilität: Die Stuttgarter Börse wies Anfang Oktober eine Spanne zwischen einem 52-Wochen-Tief von rund 903 Euro und einem Hoch von gut 2.000 Euro aus. Die Börse bewertet somit nicht nur die gegenwärtig starken Zahlen, sondern laufend auch Erwartungen über zukünftige Beschaffungsvolumina, Produktionshochlauf und Margen.
Rheinmetall vor dem nächsten Wachstumsschub: Warum Wien jetzt besonders wichtig wird
Für Rheinmetall entscheidet sich in den kommenden Jahren weniger, ob genügend Aufträge vorhanden sind, sondern wie effizient das Unternehmen die enorme Nachfrage industrialisieren kann.
Die Ausgangslage ist klar: 80,5 Milliarden Euro Backlog per Ende Juni 2026, ein Umsatzplus von 39 Prozent im ersten Halbjahr und laufende Kapazitätserweiterungen sprechen für einen außergewöhnlich starken Produktionszyklus. Gleichzeitig zeigt der negative Free Cashflow, dass dieser Wachstumsschub erhebliche Vorleistungen verlangt.
Für Österreich bedeutet das: Der Wiener Fahrzeugstandort sitzt derzeit an einer strategisch wichtigen Stelle dieser Expansion. Großaufträge für militärische Logistikfahrzeuge betreffen genau jene Produktfamilien, für die Wien innerhalb von RMMV das zentrale Produktionszentrum ist. Hinzu kommt die Munitionsfertigung in Oberösterreich.
Der interessante Punkt ist deshalb nicht allein, dass Rheinmetall wächst. Entscheidend für den österreichischen Industriestandort wird sein, wie viel der zusätzlichen europäischen Verteidigungsnachfrage dauerhaft in Entwicklung, Fertigung, Beschäftigung und Zulieferaufträge in Österreich übersetzt wird.
Gerade dazu bleiben die öffentlich zugänglichen Daten bislang lückenhaft. Rheinmetall veröffentlicht ausführliche Konzernzahlen, aber keine umfassende Österreich-Bilanz zu Umsatz, Mitarbeitern, Investitionen und lokaler Beschaffung.
Das macht den Konzern zugleich zu einem Unternehmen, das für Österreich weiter besonders genau zu beobachten sein wird.
|Kennzahl
|Rheinmetall
|Sitz
|Düsseldorf, Deutschland
|Gründung
|1889 als Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik Actiengesellschaft
|Eigentümer
|Börsennotierte AG ohne ausgewiesenen Mehrheitsaktionär; Ende 2025: 58 % institutionelle Investoren, 28 % Privatanleger, 14 % sonstige Aktionäre
|CEO
|Armin Papperger
|Mitarbeiter
|rund 34.000 weltweit, Stand Juli 2026
|Umsatz 2025
|9,935 Mrd. Euro
|Operatives Ergebnis 2025
|1,841 Mrd. Euro
|Operative Marge 2025
|18,5 %
|Umsatz H1 2026
|5,227 Mrd. Euro
|Backlog
|80,5 Mrd. Euro per 30. Juni 2026
|Börsennotierung
|DAX, ISIN DE0007030009
|Wichtige Geschäftsfelder ab 2026
|Vehicle Systems, Weapon and Ammunition, Air Defence, Digital Systems, Naval Systems
|Wichtige Standorte in Österreich
|Wien-Liesing; Rüstorf/Schwanenstadt