Rheinmetall Waffensysteme : Rheinmetall setzt auf Carbon: Wie Hintsteiner Natter und SeaSnake leichter macht

21.09.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Rheinmetall setzt bei den Waffenstationen Natter und SeaSnake auf Carbon – mit Know-how aus der Steiermark. Der Leichtbau soll nicht nur das Gesamtgewicht senken, sondern auch mehr Spielraum für zusätzliche Sensorik, Schutzsysteme und Reichweite schaffen. Warum bei modernen militärischen Plattformen jedes eingesparte Kilogramm zählt und welche Rolle Hintsteiner dabei spielt.

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Rheinmetall setzt bei seinen Waffenstationen Natter und SeaSnake auf Carbon-Leichtbau. Die Verbundstrukturen sollen Gewicht reduzieren und mehr Spielraum für Sensorik, Reichweite und Beweglichkeit schaffen.

- © Rheinmetall

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Erstveröffentlichung
21.09.2026
Letzte Aktualisierung
21.09.2026
Daniel Pohselt