Alle 45 Minuten rückt in der Produktionshalle von Wien-Liesing ein Fahrerhaus eine Station weiter. Auf einer Linie geht es um Stückzahl, auf einer anderen um komplexere Fahrzeuge wie die schwere Sattelzugmaschine HX81. Am Ende kommt jener Moment, den Fahrzeugbauer seit Jahrzehnten familiär die Verheiratung nennen: Fahrerhaus und Chassis werden zu einem Fahrzeug zusammengefügt.

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An diesem Dienstagnachmittag stehen zwischen den Montagestationen nicht nur Werker und Ingenieure. Rheinmetall-Chef Armin Papperger führt Bundeskanzler Christian Stocker, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und den designierten Generalstabschef Harald Vodosek durch das Werk. Werksrundgang, Ansprache an die Belegschaft Pressestatements: Für Rheinmetall ist der Besuch weit mehr als politische Begleitmusik: Wien ist das größte Produktionswerk der Rheinmetall MAN Military Vehicles, kurz RMMV, und ein zentraler Standort für die logistischen Radfahrzeuge des Konzerns.

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Die Dimensionen sind für ein österreichisches Industriewerk beachtlich. Rund 1.500 Menschen arbeiten in Liesing, darunter 71 Lehrlinge. Rheinmetall gibt die Kapazität mit 4.000 bis 4.500 Lkw pro Jahr an und bezeichnet Wien damit als größte Fertigungsstätte für militärische Lkw in Europa. Aktuelle Tagesproduktion: 15 Lkw.

Im September dominieren in der Produktion Fahrzeuge aus der HX-Familie. Eine der großen Aufgaben für die deutsche Bundeswehr ist derzeit das Wechselladersystem auf HX-Basis. Die modular aufgebauten Trucks können je nach Ausführung nicht nur Material transportieren. Varianten dienen als Bergefahrzeuge, Schwerlastsattelzüge oder Plattform für Radar-, Artillerie- und Flugabwehrsysteme.

Dass die Linien gut gefüllt sind, liegt auch an einem Auftrag, den Rheinmetall Ende Mai erhalten hat. Die Bundeswehr rief damals mehr als 2.000 ungeschützte Transportfahrzeuge aus einem bestehenden Rahmenvertrag ab. Das Volumen beträgt 1,015 Milliarden Euro. Bestellt wurden 4x4-, 6x6- und 8x8-Fahrzeuge, ungefähr 1.000 davon entfallen auf 8x8, rund 1.000 weitere auf die beiden kleineren Achsvarianten. Der zugrunde liegende Rahmenvertrag erlaubt insgesamt den Abruf von bis zu 6.500 Fahrzeugen. Für Wien bedeutet das: Ein erheblicher Teil des aktuellen deutschen Aufwuchses schlägt direkt in der österreichischen Produktion durch.