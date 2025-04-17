Die sicherheitspolitische Lage in Europa hat sich seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine grundlegend verändert – mit massiven Auswirkungen auf die Verteidigungsindustrie. Einer der größten Profiteure dieses geopolitischen Umbruchs ist der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall. Mit einem prognostizierten Auftragspotenzial von bis zu 300 Milliarden Euro bis 2030 erlebt das Unternehmen eine beispiellose Wachstumsphase.

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"Wir sehen bis 2030 ein Auftragspotenzial von bis zu 300 Milliarden Euro", erklärte Vorstandschef Armin Papperger gegenüber dem Handelsblatt. Der Konzern reagiert mit umfassenden Maßnahmen auf die wachsende Nachfrage: Produktionsausweitungen, strategische Standortverlagerungen, mögliche Werkübernahmen und eine aggressive Expansionsstrategie im In- und Ausland markieren die neue Marschrichtung von Rheinmetall.