TKMS wagt den Sprung an die Börse. Der Startkurs: 60 Euro. Wenige Stunden später steht die Aktie bei fast 100 Euro. Ein Kursfeuerwerk, das selbst erfahrene Analysten überrascht – und das Unternehmen auf einen Wert von über 5 Milliarden Euro katapultiert. Zuvor wurde der Börsenwert auf maximal vier Milliarden Euro geschätzt.

Vorstandschef Oliver Burkhard spricht von „einem starken Signal für die maritime Sicherheit“. Und tatsächlich – während Thyssenkrupp an Land schwächelt, wächst auf See ein neuer Industriegigant heran.

Mit einem Auftragsbestand von 18,6 Milliarden Euro sieht sich TKMS heute als „das maritime Powerhaus in Europa“ – doch der Erfolg hat seinen Preis: Während die TKMS-Aktie in den ersten Handelsstunden durch die Decke geht, verliert die Muttergesellschaft Thyssenkrupp rund 20 Prozent an Wert. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,9 Milliarden Euro ist der gesamte Konzern heute nur noch wenig mehr wert als seine einstige Sparte.

