Im milliardenschweren Ringen um neue Fregatten für die australische Marine zieht Thyssenkrupp den Kürzeren. Die Regierung in Canberra entschied sich am Montag für den japanischen Konkurrenten Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Der Deal umfasst ein Volumen von rund zehn Milliarden US-Dollar – einer der größten Marineaufträge in der Geschichte Australiens.

Bis Ende des Jahres sollen die finalen Vertragsverhandlungen abgeschlossen sein. Geplant ist der Bau von elf modernen Kriegsschiffen: Drei davon entstehen in Japan, die restlichen acht im australischen Adelaide. Erste Auslieferungen sind ab 2029 vorgesehen. Die MHI-Aktie reagierte prompt – mit einem Kurssprung von fast sechs Prozent.

Der Auftrag ist Teil eines massiven Aufrüstungsprogramms der australischen Regierung, das eine Verdopplung der Flottenstärke vorsieht. TKMS hatte sich mit der Fregatte Meko A-200 beworben, musste sich jedoch der weiterentwickelten japanischen Mogami-Klasse geschlagen geben, die bereits im Herbst 2024 in die engere Auswahl kam.

Für den ohnehin angeschlagenen Industriekonzern Thyssenkrupp ist die Niederlage mehr als nur ein geplatzter Deal – sie trifft einen der letzten Hoffnungsträger im Konzernportfolio.

