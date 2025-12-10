Industriemagazin: Herr Oberst Alexa, würden Sie sagen, die Heereslogistik ist vergleichbar mit einer gut geölten Unternehmenslogistik?

Oberst Alexa: Vergleichbar sicherlich – mit Einschränkungen. Die Militärlogistik verfolgt ein konkretes Ziel: die Sicherstellung der Durchhaltefähigkeit im Einsatz. Das bedeutet die Fähigkeit, Streitkräfte über einen bestimmten Zeitraum hinweg einsatzfähig zu halten. Ob in Österreich oder in weit entfernten Einsatzräumen. Ziel ist es, die logistische Kulmination zu vermeiden – also Situationen, in denen der Bestand an Ressourcen nicht mehr dem Bedarf entspricht. Um das zu verhindern, errichtet und betreibt die Militärlogistik ein logistisches Netzwerk: von der strategischen Basis – sprich der Industrie – über stationäre militärische Einrichtungen bis hin zu mobilen Einheiten.

Dieses Netzwerk involviert auch nicht-militärische Akteure?

Alexa: Richtig. Es gibt zahlreiche Leistungserbringer, die nicht dem Militär angehören. Contractor Support to Operations bedeutet etwa, dass wir im Einsatzraum direkt Leistungen zukaufen – Verpflegung, Betriebsmittel. Auch multinationale Kooperation ist ein Thema. Die Interoperabilität, also das gemeinsame Nutzen kompatibler Systeme, ist eine wichtige Voraussetzung.

Sind das bekannte Unternehmen aus dem Logistikbereich?

Alexa: Ja, beispielsweise in der Transportlogistik: Kühne + Nagel, Gebrüder Weiss, Rail Cargo, die wir natürlich nutzen. In Auslandseinsätzen eher kleinere, lokale Zulieferer. Beispiel Kosovo: die Wartung unserer Fahrzeuge übernehmen dort auch zivile Firmen – quasi Vertragswerkstätten.

Geht es in der Heereslogistik - wie in der Wirtschaft - um Effizienz?

Alexa: Es geht bei uns um Effizienz und Effektivität – wobei im Einsatz die Effektivität Vorrang hat. Was unter wirtschaftlichen Aspekten ineffizient wäre, ist im Einsatz richtig. Ein 5-Tonnen-LKW, der halb leer Munition bringt, ist unter Umständen effektiver als ein perfekt ausgelasteter Transport, der zu spät kommt. Das ist eine Priorität im Einsatz. Allerdings befinden wir uns derzeit in einem Wellental: Es gibt den Aufbauplan 2032+, auch für die Logistik – aber ob sich das mit den aktuellen Budgettangenten ausgeht, wird sich zeigen. Ich bin aber zuversichtlich. Logistik muss ein Teil von Beschaffungen sein. Es wäre unsinnig, hypothetisch gesprochen, neue Kampfpanzer zu beschaffen, aber keine Bergefahrzeuge. Das wäre ein Bruch in der Kette.