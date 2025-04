"Digitale Geschäftsmodelle sind eine Risikoverlagerung vom Kunden auf den Hersteller, das kann fordern", sagt Herbert Jodlbauer, der Leiter des Josef Ressel Zentrums für digitale Geschäftsmodelle and der Fachhochschule Oberösterreich in Steyr. Die Änderung kann Investitionsentscheidungen unter Umständen zwar positiv beeinflussen. "Die Umstellung auf digitale Geschäftsmodelle erfordert bei Maschinenbauern aber Changemanagement, da es Unternehmen bis hinein in Buchhaltung und Kostenrechnung fordert."

Diese Erfahrung machte auch Ingo Sawilla, Automatisierungs- und Digitalisierungsexperte beim Maschinenhersteller Trumpf: Der deutsche Werkzeugmaschinenbauer und Spezialist für Lasertechnologie mit Niederlassung in Pasching, Oberösterreich, hat bereits "Equipment as a Service" im Angebot. das heißt, das Einzige, was der Kunde braucht, ist ein Ort mit entsprechender Energieversorgung, an dem Trumpf seine Maschinen aufstellen kann - und Aufträge für die Maschine, sagt Sawilla. "Den Rest erledigen wir." Abgerechnet wird nach Stück pro Stunde plus einer Mindestmenge, Service und Predictive Maintenance inklusive. "In diesem Modell werden wir als Maschinenbauer zum Maschinenbetreiber. Wir sind dazu sozusagen unser eigener Kunde." Inklusive Ersatzteilservice, Fernwartung und Troubleshooting im Ernstfall.

Um das Modell "Equipment as a Service" im eigenen Unternehmen abbilden zu können, war freilich einiges an Aufwand notwendig. "Wir müssen viele Geschäftsprozesse ändern", sagt Sawilla. Auch bei Liebherr Nenzing brachte Pay-per-Use ähnlich Forderndes: "Plötzlich hatten wir alte und kaputte Getriebe in unserem Werk zum Reparieren. Das war bislang so unbekannt."

Ob es den Aufwand wert ist, darauf gibt es meist eine zweigeteilte Antwort. Meist heißt es: Nein, nicht wirklich. Zusatz aber: noch nicht.